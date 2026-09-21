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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, New York'ta ABD iş dünyasına COP31 önceliklerini anlattı

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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, New York'ta ABD iş dünyasına COP31 önceliklerini anlattı
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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, New York'taki programına ABD Ticaret Odası ve Bank of America ile düzenlenen COP31 Yuvarlak Masa toplantısıyla başladıklarını belirtti. ABD iş dünyası temsilcilerine Türkiye'nin COP31 öncelikleri ve iş dünyasına dönük çalışmaları aktarıldı.

(ANKARA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD'nin New York kentindeki programlarına, ABD Ticaret Odası ve Bank of America ile birlikte düzenlenen COP31 Yuvarlak Masa toplantısıyla başladıklarını belirterek, ABD iş dünyası temsilcilerine Türkiye'nin COP31 öncelikleri ve iş dünyasına yönelik çalışmalarını aktardıklarını bildirdi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD'nin New York şehrindeki programımıza, ABD Ticaret Odası ve Bank of Amerika ile birlikte düzenlediğimiz #COP31 Yuvarlak Masa toplantısı ile başladık" dedi.

Hisarcıklıoğlu ayrıca, "Colorado Senatörü John Hickenlooper, US Chamber Kıdemli Başkan Yardımcısı Marty Durbin, Bank of Amerika Kıdemli Başkan Yardımcısı Amanda Malini ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanı Prof. Dr. Halil Hasar'ın konuşmacı olduğu toplantıda, ABD iş dünyası temsilcilerine COP31 önceliklerimiz, çalışma ilkelerimiz ve iş dünyasına dönük çalışmalarımızı aktardık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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