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TOBB Başkanı Mardin Valisi'ni ziyaret etti

TOBB Başkanı Mardin Valisi'ni ziyaret etti
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun’u ziyaret etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'u ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamada, gerçekleştirilen ziyarette Hisarcıklıoğlu tarafından kentte TOBB bünyesinde gerçekleştirilen ve planlanan yatırımlar hakkında Vali Akkoyun'a bilgi verildiği belirtildi.

Ziyarette ayrıca Mardin'in ekonomik ve ticari potansiyeli, özel sektör yatırımları, iş dünyasının beklentileri, istihdam ve üretimin artırılmasına yönelik çalışmalar ile şehrin kalkınmasına katkı sağlayacak yeni yatırım ve projelerin değerlendirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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