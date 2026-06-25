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TMO Hububat Alımlarında İlk Ödemeler Üreticilerin Hesaplarına Aktarıldı

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 3 Haziran'da başlayan hububat alım sürecinde ilk ödemeleri bugün üreticilerin hesaplarına aktarmaya başladığını duyurdu. Alım noktalarının 600'e çıkacağını ve tüm ürünlerin alınacağını belirtti.

(ANKARA) - Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin, 3 Haziran'da başlayan hububat alım sürecinde ilk ödemeleri bugün üreticilerin hesaplarına aktarmaya başladığını açıkladı. Yumaklı, ülke genelinde 211 noktada süren alımların hasat sezonunun yoğunlaşmasıyla 600 noktaya ulaşacağını ve TMO'nun kendisine getirilen ürünlerin tamamını alacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) hububat alımlarında ilk ödemeleri üreticilerin hesaplarına aktarmaya başladığını açıkladı. Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Toprak Mahsulleri Ofisi, 3 Haziran'da başlayan hububat alım sürecinde, ilk ödemeleri çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyor" ifadelerini kullandı.

TMO'nun ülke genelinde 211 noktada alım faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Yumaklı, hasat sezonunun yoğunlaşmasıyla birlikte alım noktası sayısının 600'e ulaşacağını kaydedetti.

Yumaklı, "TMO, kendisine getirilen ürünlerin tamamını alacak. Ürün bedellerini ise 21'inci günden itibaren üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya devam edecek. Çiftçimizin emeğini ve alın terini korumaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: ANKA
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