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TMO Genel Müdürü Güldal, Edirne'de incelemede bulundu

TMO Genel Müdürü Güldal, Edirne'de incelemede bulundu
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Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, Edirne'de buğday alım noktalarında incelemelerde bulundu, üreticilerle bir araya gelerek hasat süreci ve talepleri değerlendirdi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Edirne'de buğday alım noktalarında incelemede bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güldal beraberindeki heyetle ziraat odaları başkanlarıyla hasat sezonuna ilişkin toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse ile İl Müdür Yardımcısı Volkan Diriker de katıldı.

Daha sonra TMO buğday alım noktalarında incelemede bulunan Güldal, yürütülen çalışmalar ve alım süreçleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Üreticilerle de bir araya gelen Güldal, hasat süreci, verim, kalite ve rekolteye ilişkin değerlendirmelerde bulunarak üreticilerin taleplerini dinledi.

Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin
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