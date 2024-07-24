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TKP, Rönesans Holding'in mal varlıklarının halka feda edilmesini istedi

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Türkiye Komünist Partisi (TKP), Holdinglerin mal varlıkları ve karlarının halka feda edilmesi kampanyası kapsamında Rönesans Holding'in önünde basın açıklaması yaptı. TKP üyeleri, holdingin mal varlığı ve karının halka feda edilmesini talep eden sloganlar attı.

HABER: BUSE ÖZBEY

(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi (TKP) "Holdinglerin mal varlıkları ve karları halkımıza feda olsun" sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında Rönesans Holding'in önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "Emekçilerin hayatını çalan bu düzenin karşısında biz daha adil bir çözüm önerisi sunuyoruz. Büyük tekellerin mal varlıkları ve karlarına el konacak. İşçilerin canı şirketlerin büyüme ve kar hırsına feda olacağına şirketlerin mal varlıkları ve karları halkımıza feda olsun" denildi.

TKP üyeleri, Rönesans Holding'in Atatürk Bulvarı'nda bulunan merkezinde basın açıklaması yapmak için Kuğulu Park'tan holdingin önüne yürüdü. Ellerinde, "Rönesans Holding'in mal varlığı ve karı halkımıza feda olsun" yazılı döviz taşıyan TKP üyeleri, "İşçi katili hırsız Rönesans","Fabrikalar, tarlalar, siyasi iktidar, her şey emeğin olacak", "İşte burası katil yuvası", "Patronların mallarına el koyacağız" sloganları attı. Rönesans Holding'in önüne gelen TKP üyeleri ıslık ve alkışlarla şirketi protesto etti.

"İşçilerin canı şirketlerin büyüme ve kar hırsına feda olacağına..."

Holding önünde yapılan basın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Komünist Partisi tüm sektörlerde devletleştirmeyi savunuyor. Bunu yapıp sömürünün kaynağını kuruttuğumuzda ve asalak patron sınıfını sırtımızdan attığımızda sorunların çözümü çok daha kolay olacak. Piyasa ekonomisinde bile bu şirketlerin varlıkları ve karlarının nelere karşılık geldiği, sorunun kaynağını, ulaştığı akıl dışı boyutu ve çözümün sanıldığından daha kolay olduğunu gösteriyor. Emekçilerin hayatını çalan bu düzenin karşısında biz daha adil bir çözüm önerisi sunuyoruz. Büyük tekellerin mal varlıkları ve karlarına el konacak. İşçilerin canı şirketlerin büyüme ve kar hırsına feda olacağına şirketlerin mal varlıkları ve karları halkımıza feda olsun. Bir ailenin el koyduğu bu rakam; 2 bin 100 mahallede 210 bin çocuk kapasiteli kreş yapılmasını, 19 bin kreş personelinin istihdam edilmesini sağlıyor. 500 adet spor tesisinin yapım maliyetine denk düşüyor. 6 milyon 300 bin kişinin yıllık mobil faturasını karşılıyor. 376 bin 667 üniversite öğrencisine 1 yıl boyunca verilecek aylık 5 bin TL burs anlamına geliyor. Bunlar devletleştirme sonucunda Rönesans Holding'in elinde tuttuğu zenginliklerin topluma olacak katkısının boyutlarını gösteren birkaç örnek. Rönesans Holding halkımıza, ülkemize, topluma feda olsun."

TKP üyeleri, basın açıklamaları sonrasında "Rönesans Holding'in mal varlığı ve karı halkımıza feda olsun" yazılı pankartı Rönesans Holding'in duvarına astı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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