Tkp'den En Düşük Emekli Maaşı Düzenlemesine Tepki: "Alsınlar 2 Bin Liralık Ulufelerini Başlarına Çalsınlar"

(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) en düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye yükseltilmesini öngören kanun teklifine ilişkin yapılan açıklamada, "AKP hükümeti kendini padişahlık makamı, emekli yurttaşlarımızı kul sayıyor olabilir. Alsınlar 2 bin liralık ulufelerini başlarına çalsınlar" ifadesi kullanıldı.

Türkiye Komünist Partisi'nin sosyal medya hesabından en düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye yükseltilmesini öngören kanun teklifine ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dört kişilik bir aile için açlık sınırının 30 bin lirayı geçtiği, bir çalışanın yaşayabilmesi için gerekli en düşük ederin 40 bin lira olduğu bir tabloda bugün mecliste görüşülmeye başlanan torba yasada emeklilerin en düşük maaşının 20 bin lira olacağı belirtildi. AKP hükümeti kendini padişahlık makamı, emekli yurttaşlarımızı kul sayıyor olabilir. Alsınlar 2 bin liralık ulufelerini başlarına çalsınlar. Yıllarca alınteri akıtıp, çalışarak yaşlılığında maaş hakkı elde eden emekliler Türkiye'nin eşit yurttaşlarıdır. Onlara dayatılan ağır yoksulluk koşullarını da AKP hükümetinin emeklileri yok sayan, fazlalık gibi gören aşağılayıcı politikalarını da hak etmiyorlar."