TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, Orta Vadeli Program'ı değerlendirdi Açıklaması

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, bugün açıklanan Orta Vadeli Program'ın (OVP), pozitif büyüme yolunda devam eden Türk ekonomisine güç katacağını bildirdi.

Akkol, yazılı açıklamasında, beşeri sermayenin önemiyle istihdamı korumayı ve artırmayı, enflasyonla mücadeleyi, iş ve yatırım ortamının teşviklerle desteklenmesini hedefleyen OVP'yi çok kıymetli bulduğunu belirtti.

OVP'nin pozitif neticelerini kısa zamanda göreceklerine olan inancın tam olduğunu ifade eden Akkol, "Açıklanan yeni yol haritasının, pozitif büyüme yolunda devam eden ekonomimize güç katacağından şüphemiz yoktur." ifadesini kullandı.

Akkol, programın aynı zamanda yatırımcıların Türkiye'ye olan güveninin artması açısından da çok değerli olduğuna inandıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"60 yıldır çalışma hayatında yer alan tüm paydaşlarımızı ve bu topraklarda yaşayan tüm vatandaşlarımızı önceliğine alan, ekonomik ve sosyal açıdan milletimize katkı sağlayan kararların arkasında durduk. Bundan sonra da güçlü şekilde büyüyen bir Türkiye'yi ortak akılla hep birlikte inşa edeceğiz. Açıklanan programın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dileriz."