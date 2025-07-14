TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, 15 Temmuz'un, milletin sarsılmaz iradesiyle ve kararlılığıyla tarih yazdığı günlerden biri olarak kayda geçtiğini belirtti.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, 15 Temmuz'un, milletin sarsılmaz iradesiyle ve kararlılığıyla tarih yazdığı günlerden biri olarak kayda geçtiğini belirtti.

Akkol, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"15 Temmuz 2016'da milletimiz, kabul edilemez darbe girişimine karşı kararlılıkla direnerek demokrasimize sahip çıkmıştır. 15 Temmuz, milletimizin sarsılmaz iradesiyle ve kararlılığıyla tarih yazdığı günlerden biri olarak kayda geçmiştir.

Milletimizin birlik, beraberlik ruhuyla hareket ettiği bu tarihi gün aynı zamanda demokrasimizin önemli zaferlerinden de biri olmuştur. Bu vesileyle şahsım ve Konfederasyonumuz adına demokrasimiz uğruna şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize saygı ve minnetlerimi sunuyorum."

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
PKK'nın kullandığı 33 odalı mağara imha edildi! İçinden çıkanlar şoke etti

PKK'nın kullandığı 33 odalı mağara! İçinden neler çıktı neler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.