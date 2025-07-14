TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, 15 Temmuz'un, milletin sarsılmaz iradesiyle ve kararlılığıyla tarih yazdığı günlerden biri olarak kayda geçtiğini belirtti.

Akkol, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"15 Temmuz 2016'da milletimiz, kabul edilemez darbe girişimine karşı kararlılıkla direnerek demokrasimize sahip çıkmıştır. 15 Temmuz, milletimizin sarsılmaz iradesiyle ve kararlılığıyla tarih yazdığı günlerden biri olarak kayda geçmiştir.

Milletimizin birlik, beraberlik ruhuyla hareket ettiği bu tarihi gün aynı zamanda demokrasimizin önemli zaferlerinden de biri olmuştur. Bu vesileyle şahsım ve Konfederasyonumuz adına demokrasimiz uğruna şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize saygı ve minnetlerimi sunuyorum."