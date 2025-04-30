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TİSK Başkanı Akkol: Dayanışma ile Değer Üretmeye Devam Edeceğiz

TİSK Başkanı Akkol: Dayanışma ile Değer Üretmeye Devam Edeceğiz
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TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, dayanışma ruhuyla Türkiye'nin yarınları için değer yaratma taahhüdünde bulundu.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, "Dayanışma ruhuyla ülkemizin yarınları için değer yaratmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Akkol, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, TİSK olarak gücün, dayanışma ve beraberlikten geldiğine inandıklarını vurguladı.

Çalışma arkadaşlarının ve işverenlerin el birliği ile çalıştığını belirten Akkol, şunları kaydetti:

"Ülkemizi daha güçlü yarınlara ulaştırmak ve çalışma hayatımıza değer katmak için faaliyetlerimizi yürütüyoruz. İşçisi ve işvereniyle kocaman bir aile olarak, ülkemiz için değer üretmeye, örnek olmayı sürdüreceğiz. Bu uğurda hizmet ederken de her zaman olduğu gibi emeğe ve alın terine duyduğumuz hürmetle işimizi yapacağız."

"Dayanışma ruhuyla ülkemizin yarınları için değer yaratmaya devam edeceğiz." ifadesini kullanan Özgür Burak Akkol, TİSK camiası adına tüm çalışma arkadaşlarının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel
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