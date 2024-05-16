Tır Şoförleri, Avrupa'ya İhracat Ürünü Taşırken Vize Sorunu Yaşıyor

Türkiye'den Avrupa'ya ihracat ürünü taşıyan tır şoförleri, vize başvurularında bekleme sürelerinin uzun olmasından yakındı.

Uluslararası lojistik firmasının Türkiye müdürü Murat Kaya, Kapıkule Sınır Kapısı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada uluslararası ticarette en büyük sorunun vize problemleri olduğunu söyledi.

Şengen vizesi başvurularında zaman zaman 8 ayı bulan bekleme süreleriyle karşılaşan tır şoförlerinin olduğunu ifade eden Kaya, "Bu bekleme süreleri şoförlerimizi olumsuz etkiliyor. Ülkemizde 500 bin kayıtlı tır mevcut bunların 60 bini giriş ve çıkış yapabiliyor." dedi.

Kaya vize sorununu ve sınır kapılarındaki beklemelerin taşımacılık sektöründe olumsuzluklara neden olduğunu belirtti.

Vize sorununu aşmak için lojistik firmalarının da çeşitli önlemlere başvurduklarını ifade ede Kaya, "Romanya ve Polonya gibi ülkelerde şoför değişikliği yaparak hem transit süreyi hem beklemeyi azaltıyoruz. Herhangi bir ülkede beklemeye gerek kalmadan direk son noktaya kadar gidebiliyoruz. Böylelikle 12 günlük ulaşım sürelerini yüzde 50 kısaltabiliyoruz." diye konuştu.

Tır şoförleri de vize sorunu nedeniyle sorun yaşadıklarını belirtti.

Şoför İbrahim Umut, vize sorununun bugünün değil son 3-4 yılın sorunu olduğunu ifade etti.

Vize konusunda özellikle Türk şoförlerine sorun çıkarıldığını ileri süren Umut, "Bunu aşmak için de bazı şoförler çift pasaport kullanıyor. Bir pasaportun vizesinin bitmesine 1 ila 3 ay kala, diğer pasaportu vizeye veriyor şirketler veya benim yaptığım gibi Bulgaristan kimliğiyle Balkan devletleri için çalışma olanağı sağlıyoruz kendimize. Bunu yapmak için de masraf gerekiyor." dedi.

Bir başka sürücü Ahmet Sezgin de vize almak için uzun süre beklediklerini kaydetti.