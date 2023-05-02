TIR İLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA

SİVAS'ta, TIR ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat 12.30 sıralarında Kayseri- Sivas karayolu Budaklı köyü Demir Çelik kavşağında meydana geldi. Ramazan Özer yönetimindeki 58 BF 618 plakalı hafif ticari araç, akaryakıt istasyonundan kavşağa kontrolsüz çıkan Mehmet Bebek yönetimindeki 31 YJ 520 plakalı TIR ile çarpıştı. Kaza sonrası hafif ticari araç yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra devrildi. Kazada hafif ticari araç içerisinde bulunan sürücü ile yanındaki eşi Beyza Özer yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. TIR şoförü Mehmet Bebek ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza anı yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel