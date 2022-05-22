TIR DEVRİLDİ, YARALI SÜRÜCÜ YAVRU KÖPEĞİNİ POLİSLERE EMANET ETTİ - Haberler

KIRIKKALE'de, tomruk yüklü TIR'ın devrildiği kazada, şoför Yunis K., yaralandı. Sürücü hastaneye kaldırılırken, polislere aracında bulunan yavru köpeğine sahip çıkmalarını istedi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kırşehir-Kırıkkale yolunda meydana geldi. Yunis K. yönetimindeki 01 ADY 476 plakalı tomruk yüklü TIR, bağlantı yoluna dönerken sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü Yunis K., yaralanırken, dorsede bulunan yaklaşık 3 metre uzunluğundaki tomruklar yol kenarına dağıldı. Kaza yerine ihbarla sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yunis K., sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yunis K.'nin hastaneye kaldırılırken emanet ettiği, TIR'daki yavru köpeğe görevli polisler ekmek ve su verdi. Kaza nedeniyle ürken köpeğin polislerin elinden ekmek yiyip su içtiği anlar kamerada yansıdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel