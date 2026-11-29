(İSTANBUL) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, DİSK'e bağlı sendikaların çağrısıyla İstanbul Kartal'da düzenlenen "Yoksulluğa, yolsuzluğa ve emperyalist savaşa karşı adalet, ekmek ve özgürlük" mitingine ilişkin, "Türkiye'de pek çok insan bu iktidardan kurtulmak isterken, umudu bulamıyordu, umudu aradığını söylüyordu. Umudun nerede olduğunu gösterdik, herkes aynaya baktığında umudu görebilir" dedi.

Baş, DİSK'e bağlı sendikaların öncülüğünde İstanbul Kartal'da düzenlenen "Yoksulluğa, yolsuzluğa ve emperyalist savaşa karşı adalet, ekmek ve özgürlük" mitingine katıldı.

Erkan Baş, mitinge ilişkin burada ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Mitingin başlama saaiti geldi, yeni hareket edebildik. Çok güzel bir kalabalık var. 'Umut işçilerde' diye toplanmıştık burada. Çünkü Türkiye'de pek çok insan bu iktidardan kurtulmak isterken umudu bulamıyordu, umudu aradığını söylüyordu. Umudun nerede olduğunu gösterdik, herkes aynaya baktığında umudu görebilir. Umut işçilerdeymiş, bugün bir kez daha gösterdi. Ben katılan, düzenleyen herkese yürekten teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA