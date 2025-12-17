Uganda'da kadın çiftçilere TİKA desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Uganda'da tarımsal üretimin artırılması ve sürdürülebilir geçim kaynaklarının desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilere tarım desteği sağladı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Iganga şehrine bağlı Kigulu, Bulamogi ve Nambale ilçelerinde yürütülen proje kapsamında 55 kadın çiftçiye temel tarım ekipmanları temin edildiği bildirildi.

Desteğin kadınların üretim süreçlerine katılımı ve aile ekonomisine katkısını artırmayı hedeflediği belirtildi.

Proje çerçevesinde çiftçilere çapa, tırmık, panga ve el arabası gibi tarım aletleri ile üretimin sağlıklı yürütülmesi için pestisit desteği verildi.

Ayrıca mısır, domates ve lahana başta olmak üzere çeşitli tarım ürünlerine ait tohumların çiftçilere ulaştırıldığı da kaydedildi.

Sağlanan desteklerle bölgedeki tarımsal üretim kapasitesinin artırılması, çiftçi ailelerin gelir düzeylerinin iyileştirilmesi ve yerel kalkınmaya katkı sunulmasının amaçlandığı belirtildi.