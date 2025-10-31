Haberler

TİKA, Tacikistan'da Engellilere Yönelik Spor Eğitim Kampı Düzenledi

Güncelleme:
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Tacikistan'da Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile işbirliği yaparak engelli bireylerin spora katılımını teşvik eden bir eğitim kampı düzenledi. Türkiye'den gelen uzman antrenörler, sporcusu teknik becerilerini geliştirmek amacıyla eğitimler verdiler.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ve Tacikistan Millİ Engelliler Birliği işbirliğiyle, Tacikistan'ın Gayrat ve Vahdat Tekerlekli Sandalye Basketbol Kulüpleri için kapsamlı bir eğitim kampı düzenledi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kurum 2024'te başlattığı proje kapsamında, Tacikistan'da engelli bireylerin spora katılımını teşvik etmek ve kulüplerin profesyonelleşmesini desteklemek amacıyla Gayrat ve Vahdat kulüplerinin teknik altyapısını güçlendirdi.

Duşanbe'de düzenlenen eğitim kampında, Türkiye'den gelen uzman antrenörler tarafından sporculara temel sürüş, pas, top sürme, şut teknikleri, hücum-savunma stratejileri, el-göz koordinasyonu, oyun kuralları ve sınıflandırma konularında teorik ve uygulamalı eğitimleri verildi.

Altı gün süren eğitim kampı, düzenlenen dostluk maçıyla sona erdi. Maçın ardından gerçekleştirilen törende sporculara sertifikaları takdim edildi.

Törene Tacikistan Ulusal Paralimpik Komitesi Başkanı Mahmud Amonzoda, Beden Eğitimi Enstitüsü Rektör Yardımcısı Parviz Karimov, TİKA Duşanbe Koordinatörü İbrahim Ethem Ünal ve çok sayıda kulüp taraftarı katıldı.

Amonzoda, törende yaptığı konuşmada TİKA'nın ülkedeki bedensel engellilere yönelik desteğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'nin paralimpik sporlar alanındaki başarılarından ilham aldıklarını aktardı.

TİKA Duşanbe Koordinatörü Ünal ise projeyle kulüplerin ulusal ve uluslararası düzeyde paralimpik oyunlara katılabilecek seviyeye ulaşmasının ve engelli bireylerin spor aracılığıyla sosyal hayata daha etkin katılmalarının hedeflendiğini ifade etti.

Proje kapsamında önümüzdeki dönemde, iki ülkenin tekerlekli sandalye basketbol takımları arasında yeni eğitim programları ve dostluk maçlarının düzenlenmesi planlanıyor.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
