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TİKA'dan Lübnan'da ihtiyaç sahiplerine hizmet veren aşevi mutfağına destek

TİKA'dan Lübnan'da ihtiyaç sahiplerine hizmet veren aşevi mutfağına destek
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TİKA, Lübnan'ın Trablusşam kentindeki Irshad Hayır Derneği'nin mutfağını endüstriyel ekipmanlarla donatarak gıda güvenliğine uygun ve sürdürülebilir hizmet sunumuna katkı sağladı. Proje kapsamında günlük yaklaşık 2 bin kişiye yemek desteği veriliyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde ihtiyaç sahiplerine hizmet veren Irshad Hayır Derneği'nin mutfağını endüstriyel ekipmanlarla donatarak gıda güvenliğine uygun ve sürdürülebilir hizmet sunumuna katkı sağladı.

Lübnan'da ekonomik krizin etkilerinin yoğun şekilde hissedildiği Trablusşam bölgesinde, kırılgan grupların temel gıda hizmetlerine erişimini desteklemek amacıyla TİKA tarafından yürütülen ekipman temini süreci tamamlandı.

Proje kapsamında, Trablusşam'da burs, gıda yardımı, yetim sponsorluğu ve sıcak yemek dağıtımı alanlarında faaliyet gösteren Irshad Hayır Derneğinin mutfağı, endüstriyel mutfak ekipmanlarıyla donatıldı. Böylece hem gıda güvenliğine uygun üretim koşulları oluşturuldu hem de sürdürülebilir hizmet sunumuna yönelik yerel kapasite güçlendirildi.

TİKA desteğiyle depolama, soğutma, servis, pişirme ve çalışma alanları modern ekipmanlarla donatılan mutfakta, ham madde hazırlığından ürünlerin işlenmesine, hızlı soğutulmasına ve hijyenik koşullarda depolanmasına kadar tüm üretim süreçleri gıda güvenliği standartlarına uygun şekilde yapılandırıldı.

Paslanmaz çelikten üretilmiş ekipmanlar, kontrollü sıcaklık ayarına sahip soğutma ve dinlendirme dolapları ile hijyenik tepsiler sayesinde gıda güvenliği riskleri en aza indirilirken, hazırlanan yemeklerin daha geniş bir ihtiyaç sahibi kitlesine ulaştırılması için gerekli altyapı güçlendirilmiş oldu.

Lübnan'da ekonomik kriz nedeniyle özellikle kadınlar, yetimler, düzenli geliri bulunmayan aileler ve sosyal yardımlara erişimde güçlük yaşayan kesimler temel gıda ihtiyaçlarını karşılamakta ciddi zorluklarla karşı karşıya kalırken, Irshad Hayır Derneği günlük yaklaşık 2 bin kişiye yemek ve gıda desteği sağlıyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
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