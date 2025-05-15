TİKA, Filistin'de Arıcılık Sektörünü Geliştiriyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Filistin'de arıcılık sektörünün geliştirilmesine yönelik başlattığı proje kapsamında eğitimler düzenledi.

TİKA'nın Filistin Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Filistin Arıcılık Konseyi, Tarım Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, Birzeit Üniversitesi ve Arap Ziraat Mühendisleri Derneği işbirliğinde yürütülen proje çerçevesinde 9 ayrı noktada eğitim programı gerçekleştirildi.

Arıcılık temel ve teknik eğitimlerinin yanı sıra kozmetik ürün üretimine yönelik verilen eğitimlere 50'si kadın, toplam 250 kişi katıldı.

Yılbaşında hayata geçirilen program kapsamında, yıl sonuna kadar 500 Filistinliye daha arıcılık eğitimi verilmesi planlanıyor.

Kırsalda yaşayan kadın ve gençlere arıcılık eğitimi verilerek meslek edinmeleri ve gelir sağlamaları hedeflenen projede, ayrıca polen, propolis ve bal mumu gibi ürünlerin üretim kapasitesinin artırılması, yaygınlaştırılması ve ihracat miktarının artırılması amaçlanıyor.

Program kapsamında sene başında Filistin'in çeşitli bölgelerindeki 8 ziraat meslek lisesi ve 13 tarım il müdürlüğüne arıcılık malzeme ve ekipman desteği sağlanmıştı.

Filistin'de önemli bir sektör olan arıcılık, 2 bin 500'den fazla arıcıyla yılda yaklaşık 400 ton bal üretimi sağlıyor ve mevsimsel olarak 5 binden fazla kişiye iş imkanı sunuyor.

Filistin balı, lezzetiyle öne çıkarken, üretimin yetersizliği nedeniyle yüksek fiyatlarla satılıyor ve yalnızca iç piyasa talebini karşılayabiliyor. Sektörün ihracattaki payı ise oldukça sınırlı.