TİKA, Filistin'de Arıcılık Sektörünü Geliştiriyor

TİKA, Filistin'de Arıcılık Sektörünü Geliştiriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TİKA, Filistin'de arıcılık sektörünün geliştirilmesi amacıyla eğitim programları düzenliyor. Proje çerçevesinde 9 noktada gerçekleştirilen eğitimlere 250 kişi katıldı. Hedef, kırsalda yaşayan kadın ve gençlere meslek edinme fırsatı sunmak ve üretim kapasitesini artırmak.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Filistin'de arıcılık sektörünün geliştirilmesine yönelik başlattığı proje kapsamında eğitimler düzenledi.

TİKA'nın Filistin Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Filistin Arıcılık Konseyi, Tarım Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, Birzeit Üniversitesi ve Arap Ziraat Mühendisleri Derneği işbirliğinde yürütülen proje çerçevesinde 9 ayrı noktada eğitim programı gerçekleştirildi.

Arıcılık temel ve teknik eğitimlerinin yanı sıra kozmetik ürün üretimine yönelik verilen eğitimlere 50'si kadın, toplam 250 kişi katıldı.

Yılbaşında hayata geçirilen program kapsamında, yıl sonuna kadar 500 Filistinliye daha arıcılık eğitimi verilmesi planlanıyor.

Kırsalda yaşayan kadın ve gençlere arıcılık eğitimi verilerek meslek edinmeleri ve gelir sağlamaları hedeflenen projede, ayrıca polen, propolis ve bal mumu gibi ürünlerin üretim kapasitesinin artırılması, yaygınlaştırılması ve ihracat miktarının artırılması amaçlanıyor.

Program kapsamında sene başında Filistin'in çeşitli bölgelerindeki 8 ziraat meslek lisesi ve 13 tarım il müdürlüğüne arıcılık malzeme ve ekipman desteği sağlanmıştı.

Filistin'de önemli bir sektör olan arıcılık, 2 bin 500'den fazla arıcıyla yılda yaklaşık 400 ton bal üretimi sağlıyor ve mevsimsel olarak 5 binden fazla kişiye iş imkanı sunuyor.

Filistin balı, lezzetiyle öne çıkarken, üretimin yetersizliği nedeniyle yüksek fiyatlarla satılıyor ve yalnızca iç piyasa talebini karşılayabiliyor. Sektörün ihracattaki payı ise oldukça sınırlı.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
Kremlin: Rus heyeti İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor ama ortada yoklar

Barış zirvesinde kriz! Bir ülke masaya oturdu, diğeri ortada yok
Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı

Ankara'da merakla beklenen görüşme başladı
Bakan Fidan'dan dikkat çeken çıkış: YPG tarafından atılan bir adım yok

İmzalar atıldı ama YPG direnmeye devam ediyor
Pamukkale Üniversitesi'nde Filistin'e destek için düzenlenen etkinlik tepki topladı

Üniversitede düzenlenen etkinlik tepki topladı: Allah akıl versin
Galatasaray'da Lucas Torreira'dan Okan Buruk'a olay şaka

Mikrofonu eline alıp Okan Buruk'u istifaya davet etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
Esila Ayık hakkında tahliye kararı

İlk kez hakim karşısına çıktı! Mahkemeden Esila Ayık kararı
Kilo kontrolünde Sağlık Bakanı Memişoğlu'na sürpriz! Hemen uyarı geldi

Kilo kontrolünde Bakan Memişoğlu'na sürpriz! Hemen uyarı geldi
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
Altın fiyatlarında sert düşüşü temsil eden şelale düşüşü senaryosu gerçek oldu

Altın fiyatlarında şelale senaryosu gerçek oldu
Yangında eşi ve çocukları ölen itfaiye erinin korkunç planı! Çivi ve eter detayı kan dondurdu

İtfaiye erinin korkunç planı! Çivi ve eter detayı kan dondurdu
Trump Katar'daki ABD askerlerine moral vermek için dans etti

Trump Katar'daki ABD askerlerine moral vermek için böyle dans etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.