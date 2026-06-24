TİKA'nın marangozluk projesi Çadlı gençlere istihdam kapısı açıyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Çad'ın başkenti Encemine'de gençlerin mesleki becerilerini geliştirmeye yönelik marangozluk eğitimi programı başlattı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Çad Yükseköğretim, Bilimsel Araştırma ve Mesleki Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle Sadjere Mesleki Eğitim Merkezi'nde marangozluk eğitimi başlatıldı.

"Ahşaptan Umuda, Genç Eller, Güçlü Zanaatlar: Sadjere Marangozluk Eğitimi Projesi" kapsamında hayata geçirilen projede, 15-35 yaş aralığındaki 25 genç teorik ve uygulamalı eğitime başladı.

Kursiyerler, eğitim süresince ölçme, kesim, montaj, birleştirme teknikleri, yüzey işlemleri ve temel mobilya üretimi konularında uzman eğitmenlerden ders alacak.

Çad'ın uygulamaya koyduğu Çad 2030 Ulusal Kalkınma Planı ile uyumlu şekilde yürütülen projeyle, gençlerin teknik beceriler kazanarak iş gücü piyasasına daha güçlü şekilde katılmaları ve ülkenin istihdam hedeflerine katkı sağlamaları amaçlanıyor.

Eğitim merkezine makine ve ekipman desteği

TİKA, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra proje kapsamında Sadjere Mesleki Eğitim Merkezi'nin atölye kapasitesini güçlendirmek amacıyla makine, ekipman ve malzeme desteği de sağladı.

Bu desteklerle merkezin uygulamalı eğitim altyapısının geliştirilmesi ve kursiyerlerin gerçek üretim ortamında deneyim kazanmaları amaçlanıyor.

45 gün sürecek eğitim programı boyunca gençlerin masa, sandalye ve dolap gibi mobilya ürünleri üretebileceği, eğitim sürecinde ortaya çıkarılan ürünlerin kamu kurumları ve okullarda kullanılması hedefleniyor.

Eğitim sonunda katılımcılara mesleklerini sürdürebilmeleri için üretim ekipmanları desteği verilecek, başarılı kursiyerlerin ise ileri düzey marangozluk ekipmanlarıyla desteklenerek kendi işlerini kurmaları veya mevcut işletmelerde istihdam edilmeleri teşvik edilecek.

TİKA'nın Çad'da yürüttüğü mesleki eğitim projeleri, gençlerin istihdam edilebilirliğinin artırılmasına, yerel üretim kapasitesinin güçlendirilmesine ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın desteklenmesine katkı sunmayı sürdürüyor.