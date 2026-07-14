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TİKA Başkanı Eren, Sırbistan'da temaslarda bulundu

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TİKA Başkanı Abdullah Eren, Belgrad'da Sırp bakanlarla bir araya gelerek Türkiye ile Sırbistan arasında ortak projeler ve kültürel işbirliği imkanlarını değerlendirdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırp hükümetinden bakanlarla görüştü.

Eren, Sırbistan'daki programları kapsamında, Sırbistan Uzlaşma, Bölgesel İşbirliği ve Sosyal İstikrardan Sorumlu Devlet Bakanı Usame Zukorlic, Kültür Bakanı Nikola Selakovic ile Turizm ve Gençlik Bakanı Husein Memic tarafından kabul edildi.

Belgrad'daki görüşmelerde, Türkiye ile Sırbistan arasında farklı alanlarda yürütülebilecek ortak projeler ve işbirliği imkanları değerlendirilirken, kültürel işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar da ele alındı.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir
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