TİGEM, e-satış ile 68 taydan 45 milyon lira gelir elde etti

TİGEM, e-satış ile 68 taydan 45 milyon lira gelir elde etti
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Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen e-satışta, 68 Arap koşu tayı açık artırma usulüyle satıldı ve toplamda 45 milyon 485 bin lira gelir sağlandı. 'Taşkın Kral' isimli tay 3 milyon liraya satıldı.

TİGEM e-satış ile 68 tayın satışından 45 milyon 485 bin lira gelir elde etti.

Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünde düzenlenen ihalede, 68 Arap koşu tayı açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı.

İlk defa e-satış ile yapılan ihalede "Taşkın Kral" adlı 2 yaşındaki erkek tay İshak Şahin tarafından 3 milyon liraya alındı.

Bu tayı, "Yayla Çiçeği" isimli 2 yaşındaki dişi tay ve "Hızlı Özgün" adlı 2 yaşındaki erkek tay takip etti.

Satışa çıkan 68 tayda 45 milyon 485 bin lira gelir elde ettiği bildirildi.

Kaynak: AA / Ayhan Fidan - Güncel
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