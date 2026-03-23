Özel Nitelikli Alım Heyetleri ile küresel alıcılar Türk ihracatçılarla buluşuyor

TİCARET Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen Özel Nitelikli Alım Heyeti programlarıyla, küresel karar vericiler Türkiye'de buluşturulurken; ihracatçıların kurumsal kapasitesi güçlendiriliyor, küresel tedarik zincirlerine entegrasyonu stratejik ve sürdürülebilir bir modelle destekleniyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Uluslararası ve yerel zincir mağazalar, büyük ithalatçı firmalar ile önemli kamu şirket ve kuruluşlarının üst düzey yöneticilerinden oluşan kısıtlı katılımlı özel nitelikli alım heyeti programları, Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi/İhracatçı Birlikleri organizasyonunda gerçekleştirilmektedir. Programlar kapsamında doğrudan satın alma yetkisine sahip karar vericiler ülkemize getirilmekte; ihracatçılarımızın hedef firmalarla sonuç odaklı, nitelikli ve sürdürülebilir iş bağlantıları kurması sağlanmaktadır. Davete konu firmalar, belirli bir ciro ve ithalat hacminin üzerinde, küresel ölçekte bilinirliği bulunan ve yüksek satın alma kapasitesine sahip şirketler arasından titizlikle seçilmektedir. Uygulanan model, ihracatçılarımızı kurumsal kapasitelerini, kalite standartlarını ve operasyonel yetkinliklerini geliştirmeye teşvik etmektedir. Firmalarımızın küresel tedarik zincirlerine entegrasyon süreci hızlandırılmakta, klasik çoklu B2B organizasyonlarından farklı olarak, tek bir hedef alıcı firmaya odaklanan yapı sayesinde görüşmeler daha stratejik, hazırlıklı ve sonuç odaklı bir zeminde gerçekleştirilmektedir. Bu yaklaşım, hedef odaklılık ve iş birliğinin derinleşmesi bakımından etkin ve sürdürülebilir bir mekanizma sunmaktadır" denildi.

2026 yılı için 15 Özel Nitelikli Alım Heyeti programı hedeflenirken, yılın ilk iki ayında 6 program gerçekleştirildiği belirtilerek, "Bu kapsamda, İtalya merkezli Twinset, Birleşik Krallık merkezli KASHKET & PARTNERS LTD (Firmin House) ve Burberry, Umman merkezli Nesto Group, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli VOGACLOSET ve ABD merkezli Ariat International Inc. firmalarına yönelik organizasyonlar düzenlenmiştir. 2025 yılı içerisinde gerçekleştirilen 10 Özel Nitelikli Alım Heyeti programı kapsamında Katar merkezli Consolidated Contractors Company (CCC) ve Tivoli, ABD merkezli Delta Group (Delta Enterprise Corp.) ve L.L. Bean, Ekvator merkezli Corporación Favorita C.A. ve Corporación El Rosado, İtalya merkezli United Colors of Benetton ve Sisley, Güney Kore merkezli Coupang Corp ve Suudi Arabistan merkezli Marriot firmalarına yönelik programlar başarıyla icra edilmiştir. Söz konusu heyetler; inşaat ve proje taahhüt, perakende zincirleri, hazır giyim ve tekstil, e-ticaret, ayakkabı ve deri mamulleri, bebek mobilyası ve otel tekstili başta olmak üzere geniş bir sektör yelpazesini kapsamıştır. Ticaret Bakanlığı olarak, ihracatçılarımızı dünyanın dört bir yanındaki nitelikli alıcılarla buluşturmaya, firmalarımızın küresel tedarik zincirlerindeki konumunu güçlendirmeye ve sürdürülebilir ihracat artışını desteklemeye yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı