Haberler

Ticaret Bakanlığı'ndan Kaçakçılık Operasyonu: 1,7 Milyar Liralık 434 Araç Hakkında İşlem Yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığı, yılbaşından bu yana kaçakçılık kapsamında 1,7 milyar lira değerinde 434 araç hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı. Denetimlerin devam ettiği belirtilerek, sahte evrak, fatura düzenleme ve çalıntı araçlarla ilgili çeşitli usulsüzlükler tespit edildi.

TİCARET Bakanlığı, yılbaşından bu yana kaçakçılık kapsamında, toplam değeri 1,7 milyar lirayı aşan 434 araç hakkında adli işlem yapıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç piyasa dengesini, dürüst ticaret erbabının rekabet gücünü zedeleyecek, halk sağlığını ve ülke güvenliğini tehlikeye atacak her türlü girişimin tespit edilerek önlenmesi; ticaretin adil, yasal, rekabetçi ve güvenli bir zeminde kesintisiz biçimde sürdürülmesi amacıyla yürütülen denetim ve kontrol faaliyetlerinin aralıksız şekilde devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, sahte evrak ve fatura düzenlenmesi, Interpol kayıtlarında yer alan çalıntı araçlar başta olmak üzere çeşitli usulsüzlükler tespit edildiği kaydedilerek, "Meri mevzuat hükümleri çerçevesinde 2025 yılı başından itibaren yakalanan toplam 434 araç hakkında adli işlem yapılmıştır. İşlem gören araçların 282'sini otomobiller, 52'sini iş makineleri ve 15'ini TIR cinsi taşıtlar oluşturmaktadır. Toplam 1 milyar 712 milyon 479 bin 59 TL değerindeki bu araçların 1 milyar 451 milyon 226 bin 856 TL'lik kısmı otomobil grubuna aittir. Ticaret Bakanlığımız, taşıt kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmaları kararlılıkla sürdürmeye, ticaretin güvenliğini ve piyasa istikrarını teminat altına almaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini değişti! İşte yeni orana göre emekliye yapılacak zam

Enflasyon tahmini değişti! İşte yeni orana göre emekliye yapılacak zam
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
62 yaşında sahneye damga vurdu! Yonca Evcimik'ten gençlik sırrı

Kim der ki 62 yaşında! Sahnede fırtına gibi esti
Konkordato sürecinden çıkamadılar! Türkiye'nin ilaç devi iflas etti

Türkiye'nin ilaç devi iflas etti! Konkordato sürecinden çıkamadılar
Galatasaray'ın eski yıldızı 31 yaşında futbolu bıraktı

Galatasaray'ın yıldızı 31 yaşında futbolu bıraktı
Fenerbahçe'den gece yarısı bomba paylaşım: Düşülen not olay

Fenerbahçe'den gece yarısı bomba paylaşım: Düşülen not olay
62 yaşında sahneye damga vurdu! Yonca Evcimik'ten gençlik sırrı

Kim der ki 62 yaşında! Sahnede fırtına gibi esti
Resmi Gazete'de yayımlandı! AVM'lere sığınak zorunluluğu

Resmi Gazete'de yayımlandı! AVM'lerde artık zorunlu
Taraftarlar merakla bekliyordu! Kerem'in neden oynamadığı ortaya çıktı

Taraftarlar merakla bekliyordu! Kerem'in neden oynamadığı ortaya çıktı
Futbolda bahis operasyonu! 17'si hakem, 2'si kulüp başkanı 21 kişi için gözaltı kararı

Futbolda yeni deprem! 2 kulüp başkanı ve 17 hakem gözaltında
Önce pompalı tüfekle vurdu, sonra dipçikle dakikalarca dövdü! Dehşet anları kamerada

Önce pompalı tüfekle vurdu, sonra dipçikle dakikalarca dövdü
Suat Kılıç'tan çok konuşulacak çıkış: Sürecin sonunda Öcalan serbest kalabilir

Komisyonda üyesi olan partiden bomba çıkış: Öcalan serbest kalabilir
Kızının yatağının altına baktı, bulduğu şeye bir anlam veremedi

Kızının yatağının altına baktı, bulduğu şeye bir anlam veremedi
Viktoria Plzen ile berabere kalan Fenerbahçe'ye şok üstüne şok

Viktoria Plzen ile berabere kalan Fenerbahçe'ye şok üstüne şok
Bengü'nün yeni hayali ortaya çıktı! Çağatay Ulusoy detayı dikkat çekti

Bengü'nün hayali ortaya çıktı! Çağatay Ulusoy itirafı dikkat çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.