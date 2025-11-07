Ticaret Bakanlığı'ndan Kaçakçılık Operasyonu: 1,7 Milyar Liralık 434 Araç Hakkında İşlem Yapıldı

TİCARET Bakanlığı, yılbaşından bu yana kaçakçılık kapsamında, toplam değeri 1,7 milyar lirayı aşan 434 araç hakkında adli işlem yapıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç piyasa dengesini, dürüst ticaret erbabının rekabet gücünü zedeleyecek, halk sağlığını ve ülke güvenliğini tehlikeye atacak her türlü girişimin tespit edilerek önlenmesi; ticaretin adil, yasal, rekabetçi ve güvenli bir zeminde kesintisiz biçimde sürdürülmesi amacıyla yürütülen denetim ve kontrol faaliyetlerinin aralıksız şekilde devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, sahte evrak ve fatura düzenlenmesi, Interpol kayıtlarında yer alan çalıntı araçlar başta olmak üzere çeşitli usulsüzlükler tespit edildiği kaydedilerek, "Meri mevzuat hükümleri çerçevesinde 2025 yılı başından itibaren yakalanan toplam 434 araç hakkında adli işlem yapılmıştır. İşlem gören araçların 282'sini otomobiller, 52'sini iş makineleri ve 15'ini TIR cinsi taşıtlar oluşturmaktadır. Toplam 1 milyar 712 milyon 479 bin 59 TL değerindeki bu araçların 1 milyar 451 milyon 226 bin 856 TL'lik kısmı otomobil grubuna aittir. Ticaret Bakanlığımız, taşıt kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmaları kararlılıkla sürdürmeye, ticaretin güvenliğini ve piyasa istikrarını teminat altına almaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.