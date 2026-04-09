Ticaret Bakanlığı'ndan 3 İlde Fahiş Fiyat Denetimi: Marketler Kurul Gündeminde

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, Ankara, Antalya ve İzmir'de zincir ve yerel marketlere yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde çok sayıda üründe fahiş fiyat artışı tespit edildiğini açıkladı. Yapılan incelemeler sonucunda ilgili firmalar Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edildi.

Ankara'da 6 Nisan'da yapılan denetimlerde, marketlerin meyve ve sebze reyonlarında satışa sunulan ürünlerin alış ve satış fiyatları Hal Kayıt Sistemi üzerinden incelendi.

İncelemelerde çarliston biberin 42 TL'ye alınıp 249,67 TL'ye satıldığı, pancarın 15 TL'den 79,95 TL'ye, dolmalık biberin 63,33 TL'den yine 249,67 TL'ye, maydanozun ise 5 TL'den 19,95 TL'ye tüketiciye sunulduğu tespit edildi.

Denetimler kapsamında 13 farklı zincir markete ait 94 şubede yapılan karşılaştırmalar sonucunda birçok üründe fahiş fiyat artışı olduğu kanaatine varıldı.

Antalya'da tedarik zincirinde dikkat çeken fark

Antalya'daki denetimlerde ise ürünlerin tedarik zinciri boyunca fiyat hareketleri detaylı şekilde incelendi.

Buna göre lahana 15 TL'den 38 TL'ye, patlıcan 35 TL'den 67 TL'ye, taze fasulye 160 TL'den 300 TL'ye, kabak 35 TL'den 79,90 TL'ye yükseldi. Domatesin ise üreticiden 55 TL'ye alındıktan sonra çeşitli aşamalardan geçerek 135 TL'ye satıldığı belirlendi.

Özellikle biber ürününde 17 TL'den başlayan fiyatın zincir boyunca 199 TL'ye kadar çıktığı tespit edildi.

İzmir'de bazı ürünlerde 7 kata varan artış

İzmir'de yapılan denetimlerde de benzer tablo ortaya çıktı.

Patatesin 5 TL'den 28,99 TL'ye, limonun 18 TL'den 129,95 TL'ye, ayvanın 30 TL'den 225 TL'ye ve sivri biberin 50 TL'den 389,95 TL'ye kadar yükseldiği belirlendi.

Golden elmanın ise üreticiden 30 TL'ye alınıp 99,99 TL'ye satıldığı tespit edildi.

Kurula sevk edildi

Ticaret Bakanlığı, üç ilde yapılan denetimler sonucunda ilgili işletmelerin haksız fiyat artışı yaptığı kanaatine varıldığını belirterek, gerekli idari yaptırımların uygulanması için dosyaların Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edildiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA