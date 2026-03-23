Bakanlıktan 'Bayat ekmek 6 liradan satılıyor' iddiasına açıklama

Ticaret Bakanlığı, Ankara'da bayat ekmek satışı iddialarını yalanlayarak, 6 liradan satılan ekmeklerin bir gün önce üretilmiş olduğunu ve normal ekmek fiyatının 15 TL olduğunu açıkladı.

TİCARET Bakanlığı, 'Ankara'da bayat ekmek 6 liradan satılıyor' iddiasına ilişkin, "6 liradan satıldığı belirtilen ekmeklerin bayat değil, bir gün önce üretilmiş ekmekler olduğu, işletmede iki günlük ekmek bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu ekmeklerin genellikle besiciler ve mandıracılar tarafından düşük bedelle alındığı, normal satışa sunulan ekmeklerin ise belirlenen resmi tarifeye uygun şekilde 15 TL'den satıldığı anlaşılmıştır" açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan 'Ankara'da bayat ekmek 6 liradan satılıyor' yönündeki paylaşımlar üzerine Ticaret Bakanlığımızca konu hızla incelenmiştir. Habere konu işletmede; 6 liradan satıldığı belirtilen ekmeklerin bayat değil, bir gün önce üretilmiş ekmekler olduğu, işletmede iki günlük ekmek bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu ekmeklerin genellikle besiciler ve mandıracılar tarafından düşük bedelle alındığı, normal satışa sunulan ekmeklerin ise belirlenen resmi tarifeye uygun şekilde 15 TL'den satıldığı anlaşılmıştır. Kamuoyunda yanlış anlaşılmalara yol açabilecek paylaşımlara karşı vatandaşlarımızın resmi açıklamaları dikkate almaları önem taşımaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızı ilgilendiren her konuda gerekli incelemeleri yapmaya ve doğru bilgiyi kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
