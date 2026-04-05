Ticaret Bakanlığı: Mart Ayında 4 Milyar 878 Milyon TL Değerinde Ticari Eşya ve Uyuşturucu Madde Yakalandı

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri tarafından Mart ayındaki operasyonlarda 550 farklı olayda toplam 4 milyar 878 milyon TL değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalandığını bildirdi. Bakanlık, "Operasyonlar sonucunda 2,4 ton uyuşturucu madde, 121 bin 504 adet makine aksamı, 632 bin 520 adet elektrik-elektronik eşya, 256 bin 397 adet tıbbi malzeme başta olmak üzere tıbbi malzemeden akaryakıta, tekstilden tarihi eserlere kadar çok geniş bir yelpazede kaçak eşya yakalanmıştır" açıklamasını yaptı.

Ticaret Bakanlığı, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri, uzmanlaşmış beşeri kadroları, yeni teknolojiye sahip sistemleri ve geliştirilmiş analiz tekniklerini kullanarak yürüttüğü kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini 2026 yılında da ülke genelinde hız kesmeden sürdürmektedir."

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerince 2026 yılı Mart ayında yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde, 550 farklı olayda toplam 4 milyar 878 milyon TL değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirilmiştir. Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 2,4 ton uyuşturucu madde, 121 bin 504 adet makine aksamı, 632 bin 520 adet elektrik-elektronik eşya, 256 bin 397 adet tıbbi malzeme başta olmak üzere tıbbi malzemeden akaryakıta, tekstilden tarihi eserlere kadar çok geniş bir yelpazede kaçak eşya yakalanmıştır.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, 2026 yılının ilk üç ayında toplam bin 694 farklı operasyon gerçekleştirmiş, bir önceki döneme kıyasla yüzde 72 artışla toplam 21 milyar 843 milyon TL değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalamasına imza atmıştır. Ekipler tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucunda 7,2 ton uyuşturucu madde, 347 bin 887 adet tıbbi malzeme, 859 bin 506 adet elektrik-elektronik eşya, 98 bin 118 adet tarım ve hayvancılık ekipmanı başta olmak üzere çok geniş bir yelpazede kaçak eşya ve uyuşturucu madde yakalanmıştır. Yakalanan uyuşturucu maddelerin tamamı imha edilmiştir.

Cumhurbaşkanlığımızca 2026 yılının 'Aile ve Nüfus On Yılı ilan edilmesiyle üstlenilen sorumluluk bilinci doğrultusunda; toplumun temeli olan aileyi merkeze alarak her türlü zararlı unsurdan korumak, güçlendirmek ve özellikle gelişim çağındaki çocuklarımızın fiziksel ve psikolojik bütünlüğünü güvence altına almak amacıyla, Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz milletimizin sağlığı ve geleceği için kaçakçılıkla mücadeleyi 7 gün 24 saat aralıksız ve kararlılıkla sürdürmektedir."

Kaynak: ANKA