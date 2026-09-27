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Ticaret Bakanlığı, İstanbul'da simit fiyat tarifesine aykırı satışları denetliyor

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Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İstanbul'da simit fiyatlarına yapılan artışa dikkati çekerek fiyat tarifelerine aykırı uygulamaların denetlendiğini bildirdi. Gürcan, aykırı satış tespit edilen işletmelere en ağır idari yaptırımların uygulanacağını kaydetti.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İstanbul'da simit satışlarına ilişkin yürürlükte bulunan fiyat tarifelerine aykırı uygulamaların Bakanlık tarafından yakından takip edildiğini bildirdi.

Gürcan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İstanbul'da simit fiyatlarına yapılan artışa ilişkin paylaşımda bulundu.

Vatandaşın sofrasına ulaşan her ürünün adil, şeffaf ve mevzuata uygun koşullarda sunulmasını sağlamanın temel öncelikleri arasında olduğunu belirten Gürcan, Bakanlık olarak vatandaşların ekonomik menfaatlerini gözetmek, tüketicilerin haksız ve fahiş fiyat uygulamalarına karşı korunmasını sağlamak ve piyasalarda adil rekabet koşullarını tesis etmek amacıyla denetimleri aralıksız sürdürdüklerini aktardı.

Gürcan, İstanbul'da simit fiyatlarına yapılan artışa dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İstanbul'da simit satışlarına ilişkin yürürlükte bulunan fiyat tarifelerine aykırı uygulamalar, Bakanlığımızca yakından takip edilmekte, işletmelerin mevzuata uygun hareket edip etmedikleri saha denetimleriyle titizlikle incelenmektedir. Denetimler kapsamında fiyat tarifelerine aykırı satış yaptığı tespit edilen işletmelere, ilgili mevzuat kapsamında en ağır idari yaptırımlar uygulanacak, gerekli tüm hukuki ve idari süreçler kararlılıkla yürütülecektir. Tüketicilerimizin mağduriyetine yol açan, temel tüketim ürünlerine erişimi olumsuz etkileyen ve piyasanın sağlıklı işleyişini bozan hiç bir uygulamaya müsamaha gösterilmeyecektir."

Kaynak: AA
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