Ticaret Bakanlığı'ndan yurt dışında marka alan firmalara destek

Ticaret Bakanlığı, firmaların yurt dışında yabancı markalara yönelik kira giderleri ile pazarlama faaliyetlerini devlet destekleri kapsamına alarak Türkiye'nin ihracat görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.

TİCARET Bakanlığı, Türkiye'de üretim ve tedarik süreçlerini gerçekleştiren firmaların, yurt dışında satın aldıkları yabancı markaya yönelik birimlerin kira giderleri ile tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin devlet destekleri kapsamına alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin, 'Made in Türkiye' damgalı ürünleriyle dünya pazarlarındaki gücünü her geçen gün perçinlediği belirtilerek, "Ticaret Bakanlığımız, ihracatçımızın küresel pazarlardaki elini güçlendirmek, katma değerli ihracatı artırmak ve ülkemizin stratejik hedefleri doğrultusunda dünya ticaretindeki payımızı yükseltmek amacıyla 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında yeni ve stratejik bir adım atmıştır. Ülkemizin güçlü üretim altyapısı, kalifiye insan kaynağı ve gelişmiş tedarik zinciri kapasitesi ihracatımızın temel taşını oluşturmaktadır. Ancak bu gücün uluslararası arenada hak ettiği karşılığı bulması, yalnızca ürün satmakla değil, uluslararası marka ağlarına entegre olmakla mümkündür. Bu vizyon doğrultusunda, 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında yürütülen Şirket ve Marka Alım Desteği mekanizmasının kapsamı genişletilmiş, ihracatçılarımızın küresel pazarlardaki görünürlüğünü doğrudan artıracak yeni bir destek unsuru devreye alınmıştır" denildi.

'KATMA DEĞERLİ BÜYÜMENİN ÖNÜ AÇILMAKTADIR'

Açıklamanın devamında, "Ticaret Bakanlığımızca hayata geçirilen yeni düzenleme ile Türkiye'de üretim ve tedarik süreçleri gerçekleştirilen firmalarımızın, yurt dışında satın aldıkları yabancı markaya yönelik birimlerin kira giderleri ile söz konusu markaya yönelik gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama faaliyetleri devlet destekleri kapsamına alınmıştır. Bu destek ile yalnızca finansal bir katkı sağlanması değil, aynı zamanda ihracatçılarımızın küresel pazarlardaki konumlarını güçlendirecek stratejik bir vizyon ortaya konulmaktadır. Bu kapsamda şirketlerimizin, halihazırda tedarikçisi konumunda oldukları müşterileri ve pazarı hazır markaları satın alarak ileri entegrasyon sağlamaları desteklenmekte; böylece uluslararası marka değerlerinin ülkemizin fikri mülkiyet havuzuna katılmasıyla katma değerli büyümenin önü açılmaktadır. Söz konusu stratejik adım ile firmalarımızın yabancı markaları satın alarak oluşturdukları dağıtım ve satış ağlarını 'Made in Türkiye' ürünlerimizin dünya pazarlarına tanıtım üssü haline getirmeleri teşvik edilecektir. Aynı zamanda satın alınan markaya ilişkin birimlerin kira giderleri ile markanın küresel bilinirliğine yönelik gerçekleştirilecek tanıtım ve pazarlama çalışmaları desteklenerek markalarımızın yurt dışındaki rekabet gücü ve görünürlüğü artırılacaktır" ifadelerine yer verildi.

'İHRACATIMIZIN ÇOK KANALLI BİR YAPIYA KAVUŞTURULMASI HEDEFLENİYOR'

Söz konusu düzenlemenin, ihracatçıların yalnızca üretici değil, uluslararası pazarlarda markalaşmış oyuncular olma vizyonunu desteklediği vurgulanarak, "Ticaret Bakanlığı olarak firmalarımızın yurt dışındaki faaliyetlerini kolaylaştıran ve 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar çatısı altında yürütülen destek mekanizmalarının bütüncül ve esnek yapısını güçlendirmeye devam ediyoruz. Yeni destek unsuru ile dünya pazarlarında Türk malı ürünlerinin bilinirliğinin artırılması, küresel perakende ağlarına erişimin kolaylaştırılması ve ihracatımızın çok kanallı bir yapıya kavuşturulması hedeflenmektedir. İhracatçımızın her daim yanında olan Bakanlığımız, küresel rekabetin her alanında firmalarımızı desteklemeye ve ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşması için gerekli tüm enstrümanları hızla devreye almaya kararlıdır" açıklamasında bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
