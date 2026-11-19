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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Ticaret Bakanlığı e-ticaret platformlarını yasaklı ürünlerin yeniden satışı konusunda uyardı

Elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılarının, hukuka aykırı içerikleri gecikmeksizin yayından kaldırarak durumu ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirmeleri gerekiyor

(Seda Tolmaç/Ankara)

2- İngiliz Savunma Tedariki Bakanı Pollard'dan Türkiye ile savunma sanayi ortaklığının güçlendirilmesi vurgusu:

"Hedeflerimiz tek bir programla sınırlı değil. Türkiye'yi uzun vadeli ve önemli bir savunma ile sanayi ortağı olarak görmekteyiz"

"Eurofighter Typhoon anlaşması, hükümetlerimiz, silahlı kuvvetlerimiz ve savunma sanayilerimiz birlikte çalıştığında neler başarabileceğimizin açık bir göstergesi"

(Sümeyye Dilara Dinçer/Ankara) (Fotoğraflı)

3- Öğretmenlere tren biletlerinde yüzde 50 indirim

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın:

"24-30 Kasım Öğretmenler Haftası dolayısıyla öğretmenlere yüksek hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenlerde yüzde 50 indirim uygulayacağız"

"Geçen yıl aynı kampanyadan yaklaşık 12 bin 215 öğretmen yararlandı. Kampanyadan yararlanmak isteyen öğretmenler, indirimli biletlerini TCDD Taşımacılık AŞ'nin internet sitesi, mobil uygulaması ve gişelerinden temin edebilecek"

(Mertkan Oruç/Ankara)

4- İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Asya Kalkınma Bankası, Türkiye'nin sanayide karbonsuzlaşma sürecine finansman desteği sağlayacak

Asya Kalkınma Bankası Türkiye Direktörü Keiju Mitsuhashi:

"Türkiye'nin, artık iklim girişimlerinin merkezi olarak görülebileceğini düşünüyorum."

"Bilgi birikimi ve Asya'daki işbirliği ağını, Türkiye'ye sunmaya hazırız"

(Hümeyra Ayaz-Serhat Tutak/Antalya)

5- Gözcü İHA SUMRU'da yeni teslimat

Sabit kanatlı uçuş, dikey iniş-kalkış, termal görüntüleme ve otonom görev kabiliyetlerini bir araya getiren SUMRU, özellikle geniş alanların gözetlenmesi, hareketliliğin izlenmesi ve güvenlik güçlerine gerçek zamanlı durumsal farkındalık sağlanması bakımından taktik keşif ve gözetleme görevlerinde katkı sağlıyor

DASAL Genel Müdürü Kutay Çağıl Büyüköztürk:

"Teslimatlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Güvenlik güçlerimize stratejik esneklik ve çarpan etkisi sağlayan yüksek teknolojili sistemler üretmeyi sürdüreceğiz"

(Ali Atar/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Konut fiyatlarındaki yıllık artış 77 ayın en düşüğünde

Konut fiyatlarındaki yıllık nominal artış ekimde yüzde 21,1'e gerileyerek Kovid-19'un etkilerinin hissedildiği Mayıs 2020'den sonraki en düşük seviyesine indi

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener:

"Konut fiyatlarındaki reel gerilemenin temel nedeni dezenflasyon süreci ve sıkı para politikası. Yüksek konut kredisi faizleri ve alternatif yatırım araçlarının getirileri de talebi sınırlıyor"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

7- Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon son 3 yılın zirvesinde

Rabobank Kıdemli Makrostratejisti Stefan Koopman:

"ECB'nin ekim ayında benimsediği güvercin tonun, aralık ayında yapılacak son bir faiz artışının ardından faiz artırım döngüsünü sonlandırmak için zemin hazırladığını düşünüyoruz"

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte:

"ECB'nin aralık ayında faiz oranını yeniden 25 baz puan artırması çok muhtemel ve 2027'nin ilk çeyreğinde bir faiz artışı daha yapılma ihtimalini göz ardı edemeyiz"

(Ali Canberk Özbuğutu/İstanbul)

8- 5. Uluslararası STK Fuarı, farklı ülkelerden sivil toplum kuruluşlarını İstanbul'da buluşturacak

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Genel Sekreteri Metin Uçar:

"Hem sivil toplum kuruluşlarımızı görmek, tanımak, faaliyetlerini yakından incelemek hem de bu konuda fikri varsa katkıda bulunmak amacıyla bütün vatandaşlarımızı buraya davet ediyorum. Çünkü biz birbirimiz için varız ve bizim kültür kodlarımızda insanlığa faydası olanlar önemli insanlardır"

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) Genel Sekreteri Eyüp Akbal:

"Dört günlük programımızda 'Sivil Toplum 5.0' teması çerçevesinde sahadaki ihtiyaçlarla STK'lerimizin geleceğe hazırlığını birlikte ele alacağız. Kriz bölgelerinde imar ve kalkınma, aile ve sivil toplum, yapay zeka çağında STK'ler ve STK'lerde verimlilik öne çıkan başlıklarımız arasında"

(Hamdi Dindirek/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- "COP31" adlı caretta caretta 175 kilometre mesafe katetti

Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska:

"29 Ekim'de bir kaplumbağamızı uydu takip cihazı takılarak 'COP31' ismiyle denizlere gönderdik. Öyle tahmin ediyorum ki COP31 bitmeden Antalya civarına ulaşacaktır"

"Bir ülkenin koruması, diğer ülkelerin korumaması bu türlerin yok olmasına yol açabilir. Onun için bu tip konferanslar, uluslararası işbirliğinin ön plana çıkması bakımından da büyük önem arz ediyor"

(Sebahatdin Zeyrek-Gülsem Adam/Denizli-Antalya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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Kaynak: AA