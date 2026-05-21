2026’da 170 bin firma denetlendi, 1,1 milyar TL ceza kesildi

TİCARET Bakanlığı, 2026 Ocak-Nisan döneminde toplam 170 bin 11 firma ile 21 milyon 173 bin 893 ürün denetlendiğini, 1,1 milyar TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın ekonomik refahını bozacak bununla birlikte iç piyasadaki istikrarlı seyri olumsuz etkileyecek, tüketicilerimizin arz ve talep dengesinde olumsuz etki yaratması muhtemel her türlü fiile karşı iç ticaret denetim birimlerimiz tarafından hassasiyetle yürütülen denetimlerimiz hız kesmeden devam etmektedir. 2026 yılının Ocak-Nisan arası ilk dört ayında yapılan denetimler neticesinde toplamda 170 bin 11 firma ile birlikte 21 milyon 173 bin 893 ürün denetlenerek 1,1 milyar TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DENETİMLERİ

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlere ilişkin, "2026 yılında gerçekleştirilen otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri kapsamında yapılan denetimler neticesinde 31 bin 857 gerçek ve tüzel kişi denetlenerek aykırı fiillerde bulunan 2 bin 901 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 476,6 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından, tüketicilerin günlük hayatta taraf oldukları sözleşmeler, reklam ve haksız ticari uygulamalar ve ürün güvenliği kapsamında gerçekleştirdiği denetimlerde 20 bin 190 gerçek ve tüzel kişi denetlenerek, aykırı eylemlerde bulunan 667 gerçek ve tüzel kişiye toplamda 364,3 milyon TL idari para cezası uygulandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, "Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, ön ödemeli konut satışları, abonelik sözleşmeleri, mesafeli satış sözleşmeleri, taksitli satış ödemeleri, paket tur ve devre tatil gibi tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelerdeki aykırılıklardan dolayı 258 milyon TL, reklam ve haksız ticari uygulama denetimleri kapsamında 100 milyon TL, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında yapılan ürün güvenliği denetimlerinde aykırı bulunan fiillere ise 6,1 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

TİCARET İL MÜDÜRLÜKLERİ DENETİMLERİ

2026 yılının ilk 4 ayında 81 ilde bulunan Ticaret İl müdürlükleri aracılığıyla yapılan denetimlerimizde 118 bin firmanın denetlendiği kaydedilerek, "Bunlardan 25 bin 198 firmaya 350 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Ticaret İl müdürlüklerimiz aracılığı ile 2026 yılı ilk dört ayında gerçekleştirilen denetimler sonucunda İstanbul ilimizde aykırılık tespit edilen 61 bin 689 ürüne, 278,3 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Bununla birlikte, Ticaret İl Müdürlüklerimiz tarafından 2026 yılının ilk dört ayında Ankara'da 7 milyon 267 bin 359, İstanbul'da 3 milyon 54 bin 526, Antalya'da ise 2 milyon 387 bin 303 ürün denetlenmiştir. Öte yandan, Rekabet Kurumu tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 2025 yılında toplamda 227 firmaya 13,2 milyar TL idari para cezası uygulanırken, 2026 yılının ilk dört ayında başta bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri, makine endüstrisi ve gıda endüstrisi alanlarında hizmet gösteren 117 firmaya 6,1 milyar TL idari para cezası uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak öncelikli olarak enflasyon, fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari eylemlerle mücadele ederek iç piyasa dengesini sağlayıp, tüketicilerin huzur ve refahı için çalışmalarımızı titizlikle sürdürmeye devam edeceğiz" açıklaması yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı