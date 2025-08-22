Ticaret Bakanı Ömer Bolat Siirt'in Tillo İlçesini Ziyaret Etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Siirt'in Tillo ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Bakan Bolat, kentteki programı kapsamında Tillo ilçesinde bulunan İbrahim Hakkı ve hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin türbesini ziyaret etti ve "Işık hadisesi" hakkında bilgi aldı.

Bolat, daha sonra çay bahçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Ardından Tillo Belediyesini ziyaret eden Bolat, Belediye Başkanı İdham Aydın'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlçe ziyaretinin ardından kent merkezine geçen Bolat, Cengiz Topel Caddesi'ndeki çağrı merkezini ziyaret etti ve çalışanların taleplerini dinledi.