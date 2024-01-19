Ticaret Bakanı Ömer Bolat, KKTC temasları kapsamında bir dizi görüşme gerçekleştirdi

Bazı resmi temaslar için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "KKTC ile olan ilişkilerimiz sadece siyasi ve kültürel boyutta sınırlı değil." dedi.

KKTC temasları öncesinde başkent Lefkoşa'da KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile Kıbrıs Türkleri Lideri Dr. Fazıl Küçük'ün kabirlerini ziyaret eden Bolat, ardından KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Bolat, Amcaoğlu ile Türkiye Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisince (TİM) düzenlenen Türkiye-KKTC 12. Ortak Komite Toplantısı'na konuşmacı olarak katıldı.

Toplantıda, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC Maliye Bakanı Özdemir Berova, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş'un yanı sıra Türkiye ve KKTC'den iş insanları, oda temsilcileri ve üst düzey yetkililer yer aldı.

Ticaret Bakanı Bolat, toplantıda yaptığı konuşmada, KKTC'nin Türkiye üzerinden dünya ticaretine katılmasını Bakanlık olarak desteklediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"KKTC ile olan ilişkilerimiz sadece siyasi ve kültürel boyutta sınırlı değil. Ekonomik ve ticari alanlarda da ilişkilerimizi derinleştirmeye büyük önem verdiğimizi belirtmek isterim. İki ülkenin büyük potansiyelini göz önünde bulundurarak, ticari ilişkilerimizi bu potansiyel ile uyumlu, daha yüksek ve karşılıklı yarar sağlayacak seviyelere çıkarmak için çaba gösteriyoruz. Bu kapsamda, ticaretimizin çeşitlendirilmesi, yatırım fırsatlarının artırılması ve karşılıklı ticari faaliyetlerin teşvik edilmesi gibi alanlarda somut adımlar atmaktayız."

KKTC'nin doğal kaynaklarının ve ekonomik gücünün bölgedeki stratejik önemini artırdığına işaret eden Bolat, bu potansiyeli en iyi şekilde kullanarak birlikte gelecek inşa etmek üzere çalıştıklarını dile getirdi.

Bolat, Türkiye'nin KKTC'deki yatırımları ve ticaret hacmindeki artışın bu çabanın kanıtı olduğunu vurgulayarak, KKTC firmalarının dünya ticaretine entegrasyonunu destekleyen projeler ve eylem planları üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

Ambargo ve izolasyonlara rağmen KKTC'nin her geçen gün ekonomik gelişim göstermesinin dikkate değer bir durum olduğunu belirten Bolat, bu başarıdan dolayı KKTC'yi tebrik etti.

Bolat, Türk firmalarının dünya ticaretindeki güçlü konumlarından KKTC firmalarının istifade etmesinin en büyük temennileri olduğunu vurgulayarak, KKTC'nin her alanda desteklenmeye devam edeceğinin altını çizdi.

Toplantıda konuşan KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da ihracat ve üretimi kucaklayacak atılımlar için Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman destek verdiğini belirterek, KKTC'nin ekonomik ve ticari hedeflere ulaşmasında, Türkiye'nin destek, tecrübe ve vizyon paylaşımlarının önemli olduğuna dikkati çekti.

İhracatın artırılıp dış ticaret açıklarının kapatılması için farklı üretim modellerini ele aldıklarını aktaran Amcaoğlu, sanayi yatırımlarının yapılabilmesi için gereken adımların atılacağını kaydetti.