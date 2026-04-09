Haberler

Bakan Bolat, Avrupa Komisyonu İklim Komiseri Hoekstra ile Bir Araya Geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Komisyonu İklim Komiseri Wopke Hoekstra ile Brüksel'de bir araya gelerek Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın uygulama detaylarını ve Türkiye-AB işbirliğini ele aldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa Komisyonu İklim Komiseri Sayın Wopke Hoekstra ile Brüksel'de bir araya geldik. Görüşmede, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın (SKDM) 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla başlayan uygulamasının detaylarını ele alarak, daimi bir istişare platformu olarak kurduğumuz Türkiye-AB SKDM Çalışma Grubu bünyesinde yürütülen yakın ve verimli işbirliğimiz kapsamında kaydedilen gelişmeleri gözden geçirdik. Bu kapsamda iklim değişikliği hedefleri ve sürdürülebilir kalkınma perspektifi doğrultusunda işbirliğimizi, Gümrük Birliği entegrasyonumuzu da dikkate alarak sürdürme hususunda mutabık kaldık."

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

