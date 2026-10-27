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Ticaret Bakanı Bolat, turunçgil sektörü temsilcilerini dinledi

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Ticaret Bakanı Bolat, Bakanlıkta yaş meyve ve sebze sektörü temsilcilerini ağırladı. Görüşmede Hatay, Mersin, Antalya ve Adana'dan gelen turunçgil ve yaş meyve-sebze sektörü temsilcilerinin beklentileri ile turunçgil ticaretinin mevcut durumu ele alındı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yaş meyve ve sebze sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi.

Bolat, NSosyal hesabından Bakanlıkta yapılan görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay milletvekilleri Abdulkadir Özel ve Hacı Bayram Türkoğlu, Mersin milletvekilleri Ali Kıratlı ve Levent Uysal ile bir araya geldiklerini belirten Bolat, görüşmede Hatay, Mersin, Antalya ve Adana'dan gelen turunçgil ve yaş meyve-sebze üretim sektörünün temsilcilerinin de bulunduğunu aktardı.

Bolat, turunçgil ticaretinin mevcut durumunu, sektörün beklentilerini ve ilerleyen döneme ilişkin değerlendirmeleri ele aldıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Üreticilerimizin emeğini koruyan, sektörümüzün rekabet gücünü artıran ve dış ticaret potansiyelimizi daha ileriye taşıyan bir anlayışla sektör paydaşlarımızla istişarelerimizi sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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