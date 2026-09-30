Haberler

Ticaret Bakanı Bolat, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasabi ile görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasabi ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ticaretin daha da artırılmasına yönelik işbirliği imkanlarını ele aldıklarını bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasabi ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ticaretin daha da artırılmasına yönelik işbirliği imkanlarını ele aldıklarını bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, G20 Ticaret Bakanları Toplantısı dolayısıyla bulunduğu Milwaukee'de, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasabi ile verimli ikili görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bakan Bolat, "Görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki ticaretin daha da artırılmasına yönelik işbirliği imkanlarını ele aldık, bu doğrultuda belirlediğimiz ortak hedefleri istişare ettik." ifadesini kullandı.

Körfez İşbirliği Konseyi ile yürütülen Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinde kaydedilen ilerlemeden duydukları memnuniyeti dile getirdiklerini aktaran Bolat, ikili ve bölgesel ticaret, müteahhitlik hizmetleri, helal alanında işbirliği ve transit ticaret konularında ilişkileri derinleştirmeye yönelik atılabilecek adımları değerlendirdiklerini kaydetti.

Bolat, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı Ticaretin Yüzyılı yapma hedefiyle, Suudi Arabistan ile 2025'te 8,6 milyar dolar, 2026 yılının ilk 8 ayında 6 milyar dolar olan ticaret hacmimizi, kısa vadede 10 milyar dolar, uzun vadede 30 milyar dolara çıkarmak için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
İşte bahis nedeniyle PFDK'ya sevk edilen yöneticileri bekleyen cezalar

İşte bahis nedeniyle PFDK'ya sevk edilen yöneticileri bekleyen cezalar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı hakkında 'yurt dışına çıkış' yasağı

AK Partili Hayati Yazıcı’nın oğlu hakkında 'yurt dışına çıkış' yasağı

İngiltere Başbakanı Burnham: AB’ye yeniden katılabiliriz

İngiltere'de AB hesabı yeniden açıldı! Masada dönüş seçeneği var

7 kez ölümden döndü, 1 milyon dolarlık piyangoyla yüzü güldü

7 kez ölümden döndü! Sonunda turnayı gözünden vurdu
TFF'de ilk istifa! Ural Aküzüm görevini bıraktı

TFF'de ilk istifa: Görevini bıraktı
T24 haber sitesi hakkında kapatma kararı

T24 haber sitesi hakkında kapatma kararı
Arda Güler gururlandırmaya devam ediyor

Çok özelsin çok! Yeniden gururlandırdı
Komşu ateşle oynuyor! İsrail yapımı füzeleri konuşlandırdılar

Komşu ateşle oynuyor! İsrail yapımı füzeleri dibimize konuşlandırdılar