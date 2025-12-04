Ticaret Bakanı Bolat, KKTC Maliye Bakanı Berova ile Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, KKTC Maliye Bakanı Özdemir Berova ile görüştü. Bolat görüşmede, KKTC gümrüklerinin modernizasyonu, ticaret altyapısının güçlendirilmesi ve iki ülke arasındaki lojistik ağının daha etkin hale getirilmesi başta olmak üzere, KKTC'nin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak başlıklar üzerinde değerlendirmede bulunulduğunu bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, X hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bugün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı Sayın Dr. Özdemir Berova ve beraberindeki heyet ile son derece verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Görüşmemizde; KKTC gümrüklerinin modernizasyonu, ticaret altyapısının güçlendirilmesi ve ülkelerimiz arasındaki lojistik ağının daha etkin hale getirilmesi başta olmak üzere, KKTC'nin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacak birçok başlık üzerinde kapsamlı bir değerlendirmede bulunduk.

Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun temel direklerinden biri olan, güçlü ihracat hedeflerimiz doğrultusunda, KKTC ile ticari bağlarımızı daha da genişletmek, karşılıklı yatırım fırsatlarını çoğaltmak ve iki ülke arasındaki ekonomik entegrasyonu derinleştirmek için ortak irademizi bir kez daha ortaya koyduk. Önümüzdeki dönemde; KKTC'nin uluslararası alandaki görünürlüğünü artırmak, ekonomik kapasitesini daha da güçlendirmek ve 'iki devlet tek millet' şuuruyla sarsılmaz kardeşlik bağlarımızı pekiştirmek amacıyla yürüttüğümüz çalışmalara yeni bir ivme kazandırma konusunda mutabık kaldık. Görüşmemizin hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum."