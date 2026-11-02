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Ticaret Bakanı Bolat, İranlı mevkidaşı Medenizade ile İSEDAK kapsamında görüştü

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 42. İSEDAK kapsamında İran Ekonomi ve Maliye Bakanı Seyyid Ali Medenizade ile verimli bir görüşme yaptığını bildirdi. Bolat, ticari ilişkilerin gelişmesinin iki ülke refahına ve bölge istikrarına katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile İran arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesinin, iki ülkenin refahının yanı sıra bölgenin istikrarına da katkı sağlayacağına inandıklarını bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 42. İSEDAK Bakanlar Toplantısı kapsamında İran Ekonomi ve Maliye Bakanı Seyyid Ali Medenizade??????? ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Ele alınan konulara ilişkin bilgi veren Bolat, "Görüşmemizde, köklü tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğumuz komşumuz İran ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi değerlendirdik. Türkiye ile İran arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesinin, iki ülkenin refahının yanı sıra bölgemizin istikrarına katkı sağlayacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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