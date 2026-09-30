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Ticaret Bakanı Bolat, G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'na katıldı:

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- "Küresel ticaretin jeopolitik gerilimler, artan belirsizlikler ve ekonomik parçalanma riskleriyle karşı karşıya olduğu bu dönemde, küresel ticaret sisteminin geleceğine ilişkin önemli başlıkları ele aldık"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'nda küresel ticaret sisteminin geleceğine ilişkin önemli başlıkları ele aldıklarını bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin dönem başkanlığında Milwaukee'de düzenlenen G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı'na katılarak Türkiye'yi temsil ettiklerini belirtti.

Bakan Bolat, paylaşımında, "Küresel ticaretin jeopolitik gerilimler, artan belirsizlikler ve ekonomik parçalanma riskleriyle karşı karşıya olduğu bu dönemde, küresel ticaret sisteminin geleceğine ilişkin önemli başlıkları ele aldık." ifadelerini kullandı.

Toplantı kapsamında gerçekleştirilen Çelik Sektöründe Fazla Kapasite Sorununa İlişkin Küresel Forum (GFSEC) toplantısında da küresel çelik sektöründeki kapasite fazlasının artan etkilerini ve bu sorunla mücadelede politika koordinasyonunu değerlendirdiklerini aktaran Bolat, GFSEC üyesi ülkelerle birlikte Kapsamlı Ortak Eylem Çerçevesi ve Bakanlar Bildirisi'ni kabul ettiklerini belirtti.

Bolat, küresel kapasite fazlasıyla mücadelede ortak çabaların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti.

Bakan Bolat, "Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda, ülkemizin küresel ticaretteki etkinliğini ve rekabet gücünü daha da artırmak, ticari ilişkilerimizi çeşitlendirmek ve ülkemizin menfaatlerini uluslararası platformlarda en güçlü şekilde savunmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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