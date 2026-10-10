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Ticaret Bakan Yardımcısı Tuzcu, İspanya Büyükelçisi ile 'Made in EU'yu ele aldı

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Ticaret Bakan Yardımcısı Tuzcu, İspanya Büyükelçisi ile 'Made in EU'yu ele aldı
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Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, İspanya Büyükelçisi María Cristina Latorre Sancho'yu kabul etti. Görüşmede ticari ve ekonomik ilişkiler ile karşılıklı yatırımlar ele alındı; Gümrük Birliği ortaklığının 'Made in EU' düzenlemesinde gözetilmesinin önemi vurgulandı.

(ANKARA) - Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, İspanya Ankara Büyükelçisi María Cristina Latorre Sancho ile görüştü.

Ticaret Bakanlığı X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakan Yardımcımız Mustafa Tuzcu, İspanya Krallığı'nın Ankara Büyükelçisi María Cristina Latorre Sancho'yu kabul etmiştir. Görüşmede, Türkiye ile İspanya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler ile karşılıklı yatırımların mevcut durumu ve geliştirilmesine yönelik imkanlar ele alınmıştır.

Ayrıca, Türkiye'nin Gümrük Birliği ortaklığı ve Avrupa sanayi değer zincirleriyle güçlü entegrasyonunun 'Made in EU' düzenlemesinin şekillendirilmesinde gözetilmesinin önemi vurgulanmıştır."

Kaynak: ANKA
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