Ticaret Bakan Yardımcısı Tuzcu, AB–Türkiye İş Zirvesi'nde Gümrük Birliği'nin Güncellenmesini Tartıştı

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu'nun, Brüksel'de düzenlenen AB– Türkiye İş Zirvesi kapsamında, AB Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürü Gerassimos Thomas ile birlikte "Küresel Rekabetçilik için Gümrük Birliği'nin Güncellenmesi" başlıklı panele katıldığını bildirdi.

Ticaret Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şunlara yer verildi:

"Ticaret Bakan Yardımcımız Tuzcu, panelde 30. yılına giren Türkiye–AB Gümrük Birliği'nin, küresel ticaretin değişen dinamiklerini kapsayacak şekilde modernize edilmesi sürecine ilişkin ülkemizin önceliklerini ve beklentilerini detaylı şekilde aktardı; ayrıca, Avrupa Komisyonu Ticaret Genel Müdürü Sabine Weyand ile de kapsamlı bir görüşme gerçekleştirerek, Türkiye–AB Ticaret Diyaloğu çerçevesinde işbirliği alanlarını ele aldı ve ikili ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Ticaret Bakanlığımız, Türkiye–AB ekonomik ilişkilerinin daha dengeli, daha kapsayıcı ve daha rekabetçi bir çerçevede ilerlemesi için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir."