Tibet Bölgesi'nde Kırsal Kalkınma ve Kültürel Miras: Yeni Bir Rapor Yayınlandı

BEİJİNG, 16 Ekim (Xinhua) -- Çin İnsan Hakları Geliştirme Vakfı ve Xinhua Haber Ajansı Ulusal Üst Düzey Düşünce Kuruluşu'nun ortaklaşa yayımladığı, "Gelenek ve Modernitenin Uyumu: Çin'in Tibet Bölgesinde Kırsal Kalkınma ve Kültürel Miras" başlıklı raporda Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde bölgenin kuruluşundan bu yana geçen 60 yılda kırsal kalkınmada elde edilen başarılara dikkat çekiliyor.

Çince ve İngilizce olarak perşembe günü yayımlanan raporda bölgenin elde ettiği bu başarılar hızlı ekonomik büyüme, sağlam kültürel koruma, geçim kaynaklarının daha iyi korunması, daha güçlü ekolojik koruma ve etnik birliğin güçlendirilmesi olarak sıralanıyor.

Raporda, "Bu başarılar, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) yeni dönemde Xizang için uyguladığı yönetişim stratejisinin etkin şekilde hayata geçirildiğini gösteriyor" ifadelerine yer veriliyor.

Raporda, Xizang'daki kırsal kalkınma ve kültürel miras konuları, bu konulardaki başlıca başarılar, bu konulara yönelik entegre yollar, bu konulardaki deneyim ve içgörüler şeklinde üç ana bölüm altında kapsamlı şekilde ele alınıyor.

Raporda Tibet'teki başarılı uygulamalardan çıkarılabilecek en önemli üç sonucun ise geleneklere saygıya dayalı değer yönelimi, insan haklarının korunmasına odaklanan kalkınma felsefesi ve kapsamlı ve koordineli kalkınmaya yönelik hedef yönelimi olduğu belirtiliyor.

Raporda kültürel kimliğini korurken modern dönüşümü sürdürmek isteyen ülke ve bölgelere fikirler sunmak üzere ÇKP'nin yeni dönemde bölgenin yönetişimine yönelik stratejisinin tabanda nasıl uygulandığının Xizang'ın simge köyleri üzerinden incelendiği ifade ediliyor.