Tianjin, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne Ev Sahipliği Yapmaya Hazırlanıyor

TİANJİN, 24 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki önemli bir liman kenti Tianjin Belediyesi, 31 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde düzenlenecek ve 20'den fazla ülkenin liderlerinin ve 10 uluslararası kuruluşun başkanlarının katılacağı, bugüne kadarki en geniş kapsamlı Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne ev sahipliği yapmak için son hazırlıklarını yapıyor.

Kentte bu çerçevede kapsamlı iyileştirmeler yapıldı. Tianjin'i boydan boya geçen Haihe Nehri, 217 bina, 14 köprü ve 8,2 kilometre nehir kıyısını kapsayan bir aydınlatma projesi sayesinde artık geceleri de manzarasıyla göz kamaştıracak.

Belediye yönetimi ayrıca kentin altyapının iyileştirilmesine yönelik çalışmalara ağırlık verdi. Bu kapsamda yolların düzeltilmesi, köprülerin bakımı, yeşil alanların genişletilmesi ve kamu hizmetlerinin güçlendirilmesi gibi çalışmalar yapıldı.

Yerel üniversitelerden yaklaşık 1.000 genç gönüllüden oluşan bir ekip, zirve sırasında yardımcı olabilmek için diplomatik görgü kuralları, acil durum müdahalesi ve dil hizmetleri konusunda eğitim aldı. Tianjin Yabancı Diller Üniversitesi'nden gönüllü çevirmen Wang Yutong, "Dünya sadece modern kent silüetimizi ve ekonomik canlılığımızı değil, aynı zamanda zengin tarihimizi ve sıcak misafirperverliğimizi de görecek" dedi.

Aralarında emekliler, öğrencilerin de yer aldığı toplum gönüllüleri, dostane bir atmosfer yaratmaya yardımcı olmak için mahallelerindeki zirve için oluşturulan "Shanghai İşbirliği Örgütü hizmet ekiplerine" katıldı.

Tianjin'de hazırlıklara katılan yetkililerden Yu Pengzhou, "Tianjin'de zirveyi düzenlemek için bu önemli fırsatı en iyi şekilde değerlendiriyor, hazırlıklarımızı ve hizmet desteğimizi istikrarlı şekilde ilerletiyor ve bu önemli uluslararası etkinlik için her şeyin hazır olmasını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.