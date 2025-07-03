Tianjin'de İpek Yolu İstasyonları İçin Mutabakat Zaptı İmzalandı

TİANJİN, 3 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi çarşamba günü Shanghai İşbirliği Örgütü 12. Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yaptı. Toplantıda üye ülkelerin ulaştırma bakanları, bölgesel bağlantıları güçlendirme konusunda mutabakata vardı.

Toplantıda üye ülkelerin ulaştırma sektörleri arasında "İpek Yolu İstasyonları'nın" ortak inşasına yönelik bir mutabakat zaptı imzalandı.

Çin Ulaştırma Bakanı Liu Wei, önerilen İpek Yolu İstasyonları'nın, Shanghai İşbirliği Örgütü bölgesinde uluslararası yük taşımacılığı yapan sürücülere park alanları, dinlenme tesisleri ve sıcak su gibi temel hizmetler sunacağını ifade etti.

Söz konusu girişimin, hızla genişleyen ticaret koridorlarında artan sınır ötesi yolcu ve yük trafiğine rağmen sürücü yorgunluğuna ve lojistik aksaklıklara yol açan yetersiz dinlenme alanları ve bakım tesisleri gibi kritik altyapı sorunlarını gidermeyi hedeflediği belirtildi.

Pakistan, Moğolistan, Belarus, Kırgızistan ve Tacikistan'dan ulaştırma yetkililerinin katıldığı toplantıda katılımcılar, Çin-Avrupa yük treni hizmetinin yüksek kaliteli gelişimini ilerletme ve uluslararası karayolu taşımacılığı için elektronik izinlerin uygulanması gibi projelerde işbirliğinin hızlandırılması konusunda derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.