Albüm: 4. Tianjin Uluslararası Deniz Taşımacılığı Sektörü Fuarı Çin'in Tianjin Kentinde Başladı
Çin'in Tianjin kentinde düzenlenen 4. Uluslararası Deniz Taşımacılığı Sektörü Fuarı, yapay zeka fırsatları ve yeşil nakliyat yenilikleriyle kapılarını açtı. 400'den fazla katılımcı ve 60 bin ziyaretçi bekleniyor.
TİANJİN, 3 Haziran (Xinhua) -- 4. Tianjin Uluslararası Deniz Taşımacılığı Sektörü Fuarı salı günü Çin'in kuzeyindeki Tianjin'de kapılarını açtı.
"Dünyaya Sevkiyat ve Geleceğe Seyir" temasıyla düzenlenen fuar, gemicilik sektöründe büyüyen yapay zeka fırsatlarını gözler önüne seriyor. Dört gün sürecek fuarda yeşil nakliyat, denizcilik ekipmanları ve lojistik hizmetler gibi çeşitli alanlardaki yenilikler sergileniyor.
400'den fazla katılımcıya ev sahipliği yapan fuarın, 60.000'den fazla ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.
Kaynak: Xinhua