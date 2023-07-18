Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in dolandırıcılık davasında mütalaa açıklandı

Arnavutluk Adalet Bakanlığınca iadesinin ardından getirildiği Türkiye'de tutuklanan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanığın dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle yargılandığı davada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki...

Arnavutluk Adalet Bakanlığınca iadesinin ardından getirildiği Türkiye'de tutuklanan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanığın dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle yargılandığı davada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 5 tutuklu sanık ve bazı müştekiler ile tarafların avukatları katıldı.

Tutuklu sanıkların ikisinin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Savcının 22 sayfalık mütalaasında, 14 Eylül 2017'de kurulan Thodex'in sermayesinin 400 bin lira olduğu ve şirketin en baştan itibaren kripto varlıklara yatırım yapmak isteyen müşterileri aldatmak, dolandırmak kastıyla kurulduğunun anlaşıldığı belirtildi.

Mütalaada, platforma üye olan müşterilerin açılan hesaplara para yatırdıktan sonra verdikleri talimatlara istinaden aldıkları veya sattıkları kripto varlıklarla ilgili hesaplarında görünen değerlerin aslında reel karşılıklarının bulunmadığı kaydedildi.

Şirketin ilk başlarda güven sağlamak amacıyla müşterilerin alım, satım talimatlarını düzgün şekilde yerine getirdiği, sonrasında dolandırıcılık amaçlarına uygun olarak ünlü isimlerle reklam anlaşmaları yapıldığı, hediye veya bonus kripto para dağıtıldığı, çok pahalı ikramiyelerden oluşan çekilişler düzenlendiği anlatıldı.

Mütalaada, şirketin bu şekilde asıl amacının daha çok müşteri ve para çekerek, daha fazla kişiyi dolandırma kastına dönük olduğuna işaret edildi.

Toplam zarar 257 milyon 862 bin 432 lira

Faruk Fatih Özer ile suç ortaklarının en baştan itibaren dolandırıcılık kastıyla hareket ettikleri ifade edilen mütalaada, müşterilerine gerçekte var olmayan, sistemde kaydi olarak oluşturulan varlıkları satmış gibi gösterdikleri vurgulandı.

Mütalaada, 2 bin 27 mağdurun toplam zararının 257 milyon 862 bin 432 lira olduğu bilgisi verildi.

Yapılan tespitler ve toplanan deliller ışığında, Thodex'in aslında bir suç örgütü olduğunun açıkça anlaşıldığı vurgulanan mütalaada, suç örgütü elebaşı sanık Faruk Fatih Özer'in eylemlerini istikrarlı bir şekilde sürdürdüğü kaydedildi.

Özer kardeşler hakkında 40 bin 462 yıla kadar hapis cezası

Mütalaada, sanık Faruk Fatih Özer ile kardeşleri Güven Özer ve Serap Özer'in "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 142 yıldan 40 bin 462 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Sanık Zuhal Özer'in ise "örgüte üye olmak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 8 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen mütalaada, diğer 17 sanığın ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezasına mahkum edilmesi öngörüldü.

Tutuklu sanık Mesut Can Arbaz, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istediğini belirterek, herhangi bir örgüte üye olmadığını belirterek, bu şirkette yaptığı iş haricinde aldığı bir ücretin olmadığını söyleyerek tahliyesini talep etti.

Diğer tutuklu sanıklar da mahkeme heyetinden tahliyelerini istedi.

Sanıklar ve avukatları mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmetti.

Heyet, sanık ve avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kripto paranın ne olduğu, Bitcoin'in yasal statüsü, kripto borsalarında nasıl işlem yapıldığı ve borsalar arasındaki farklılıklar anlatılıyordu.

Thodex isimli şirketin 400 bin lira sermayeyle Faruk Fatih Özer tarafından kurulduğu aktarılan iddianamede yer alan MASAK raporuna göre, Thodex platformunun müştekileri iş ve işlemleri nedeniyle hileli davranışlarla aldattığı kaydediliyordu.

MASAK raporunda sanık Faruk Fatih Özer'in hakimiyeti altındaki 3 ayrı hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira karşılığı kripto varlık transfer edildiği, bu transferlerin önemli bir kısmının sanıklar Cem Uzunoğlu, Faruk Fatih Özer ve Zuhal Özer'in ticari merkezi Malta'da bulunan Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı nezdinde yer alan kripto varlık cüzdanlarına transfer edildiği belirtiliyordu.

Bu suçlar sebebiyle 356 milyon liralık zarar oluştuğuna dikkati çekilen iddianamede Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanık hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'er yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

Faruk Fatih Özer 23 Nisan'da tutuklanmıştı

Dosyada firari sanık olarak aranan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

Arnavutluk'taki Dıraç Temyiz Mahkemesinin iade kararının ardından 20 Nisan'da ülkeye getirilen Özer, 23 Nisan'da sevk edildiği Anadolu Adalet Sarayı'nda nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.