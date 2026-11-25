KENAN IRTAK / FERHAT YASAK - Havalimanlarında yolculara ait binlerce valiz, perde arkasında birçok işlemden geçerek önce uçaklara, ardından da kilometrelerce yol katederek varış noktalarına ulaşıyor.

Her gün binlerce valiz, havalimanlarının yolcularca görülmeyen bölümlerinde bir yolculuğa çıkıyor. Havalimanlarına gelen yolcular, check-in işlemlerinin ardından valizlerini bagaj hizmeti almak üzere görevlilere teslim ediyor. Böylece valizler için uzun bantlar, barkod okuyucular, ayrıştırma sistemleri ve yüzlerce çalışanın dahil olduğu bir serüven başlıyor.

AA ekipleri, bir valizin yolcu tarafından terminalde X Ray'den geçirilmesi, yer hizmetleri personeline teslim edilmesi, etiketlenmesi, banda yüklenmesi, bantta ilerlemesi, görevlilerce banttan alınması, aprondaki bagaj aracına yüklenmesi, bagaj aracıyla uçağa sevk edilmesi ve uçağa yüklenmesi gibi tüm aşamaları kayda aldı.

Bir çocuğun en sevdiği oyuncağı, tatil anıları veya uzun zaman sonra ailesine kavuşacak bir yolcunun hediyeleri gibi farklı anlamlarla yüklü valizler, görevlilere emanet ediliyor.

Uçağa ulaşana kadar yolcuların göremediği birçok aşamadan geçen valizler, check-in sırasında takılan ve "valiz pasaportu" sayılabilecek etiketler sayesinde takip edilebiliyor.

Etiketlerin üzerindeki barkodlar ve uçuş bilgileri, valizlerin hangi uçağa yönlendirileceğini belirliyor. Valizler, terminalde bagaj taşıma sistemine girdikten sonra bantlarda ilerliyor. Barkod okuyucular tarafından tanımlanan valizler, uçuşlarına göre ayrıştırılarak ilgili şutlara (toplama kaydırağı) aktarılıyor.

Burada teknolojiyle insan emeği birbirini tamamlıyor. Şut altına ulaşan valizler, yer hizmetleri çalışanlarınca teslim alınıyor. Valizlerin uçuş bilgileri yeniden kontrol ediliyor ve valizler ilgili uçağa götürülecek bagaj arabalarına yükleniyor.

Yolculuğun son bölümünde ise ramp ekipleri devreye giriyor. Aprona taşınan valizler, uçağın altındaki kargo bölümüne belirlenen yükleme planına göre yerleştiriliyor.

Uçağın kalkış saati yaklaşırken valizler, doğru uçakta yerini alıyor. Uçuştan sonra da valizler başka bir havalimanında bagaj bandında yolcuyla buluşuyor.

"Kimi insanlar için bir valiz, fermuarlı bir çantadan ibaret ama bizim için öyle değil"

İstanbul Havalimanı'nda görev yapan Türk Hava Yolları (THY) iştiraki Turkish Ground Services (TGS) Bagaj Hizmetleri Koordinasyon Şefi Enes Gazi Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seyahat etmek üzere havalimanına gelen yolcuların kontuardaki görevliye teslim etmeleriyle birlikte valizin havalimanındaki yolculuğunun başladığını söyledi.

Kontuarda verilen valize, üzerinde uçuş bilgisi, tarihi, varış noktası gibi bilgilerin yer aldığı etiketlerin yapıştırıldığını belirten Kılıç, "Kimi insanlar için bir valiz, içerisine birkaç parça eşya koyduğu fermuarlı bir çantadan ibaret ama bizim için öyle değil. Yolcularımız valizlerini teslim edip o siyah bandın ardına gönderdiğinde o valizini bize emanet ediyor ve bizim hikayemiz de burada başlıyor." diye konuştu.

Kılıç, teslim alınan valizlerin, bagaj bandıyla taşınıp şut altı olarak adlandırılan ve kilometrelerce bagaj bandının yer aldığı bagaj toplama alanına ulaştığını dile getirdi.

Bu alanda her valizin, yolcunun uçuş yapacağı destinasyona göre farklı bölgelere ayrıştırıldığını kaydeden Kılıç, şunları söyledi:

"Yolcularımız teslim ettikten sonra valizler güvenlik aşamalarından geçer, sonrasında da ayrıştırma aşamalarına gelinir. Kimi yolcumuz yurt dışına, kimi yolcumuz yurt içine seyahat ediyor. Bu valizleri biz istasyon istasyon şut altında farklı bölgelerde topluyoruz. Mesela burada 'Esenboğa bagajları' topluyoruz ama yan tarafta 'Lüksemburg bagajları' topluyoruz."

"El terminalleriyle sistemsel kontrollerini yapar, uçuş ve yolcu eşleşmesini sağlarız"

Valizlerin teslim edilmeden önce eski uçuşlara ait etiketlerin çıkarılmış olması gerektiğini anımsatan Kılıç, "Şut altına valiz gelir, biz burada valizin üzerindeki etiket kontrollerini, uçuş numarası, tarih bilgisi ve varış noktası kontrolünü fiziki olarak yaparız. Aynı zamanda kullanmış olduğumuz el terminalleriyle sistemsel kontrollerini yapar, uçuş ve yolcu eşleşmesini sağlarız. Bu eşleştirmenin akabinde devam seferinin gerçekleşeceği park pozisyonuna sevk ederiz. Burada uçağa yüklenmek üzere ramp birimine teslim ederiz." dedi.

Fiziki ayrıştırmanın haricinde sistemsel kontrollerin de yapıldığını anlatan Kılıç, TGS olarak aylık gelen ve giden seferlerde ortalama 7 milyon bagaja dokunduklarını da sözlerine ekledi.

İga İstanbul Havalimanı Bagaj Taşıma Sistemleri Müdür Yardımcısı Mustafa Gençkurt ise yolcuların valizlerini sadece bir valiz olarak değerlendirmediklerini, her birinde hatıralar olabileceğinin bilinciyle hareket ettiklerini belirtti.

Teslim edilen valizler 42 kilometrelik bagaj sisteminde farklı aşamalardan geçiyor

Amaçlarının valizleri hasar almadan ve ilgili destinasyona sorunsuz bir şekilde ulaştırmak olduğunu dile getiren Gençkurt, toplam 42 kilometrelik bagaj bandının yer aldığı İstanbul Havalimanı'nda valizlerin geçtiği aşamaları anlatarak, "Bagajımız teslim edildikten sonra konveyör hatlarıyla bir alt seviyeye iniyor, bagaj tepsileriyle birleşme noktasına geliyor. Bagaj tepsileriyle bagajımız birleştikten sonra güvenlik taramasından geçiyor. Eğer güvenlik taramasındaki süreç uçak altı güvenliği anlamından yana temizse, direkt toplama bantlarına iniyor. Bunlar da destinasyon bazlı bizim planlamamız var, direkt o toplama bandına iniyor ve yer hizmetleri personeli uçak altına götürüyor bagajı." ifadelerini kullandı.

Gençkurt, seyahat için havalimanına gelen yolculara, valizlerini teslim etmeden önce olası bir sistemsel karışıklığın önüne geçmek için eski etiketleri çıkarmaları tavsiyesinde bulundu.

Havalimanında bagajların tam otomatik bir sistem vasıtasıyla yönlendirildiğini aktaran Gençkurt, "Sistemimizde sarı tepsidekilerimiz var, onların içerisinde de çipler var. Yolcu bagajıyla o çipler eşleşiyor, biz trafikte navigasyon sistemiyle arabanın takip edildiği gibi, her bagajı hangi destinasyona gidecek, anbean takip edebiliyoruz. Bizim burada fiziksel olarak bir bagaja müdahalemiz olmuyor." bilgilerini verdi.

Kaynak: AA