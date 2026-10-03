TFFHGD İstanbul Şubesinin feshi istendi, hakemler 'söz dinleyen' diye tasnif edildi

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) İstanbul Şubesinin feshinin talep edildiği ve cumhuriyet savcısının kamuyu ilgilendiren ancak ceza davası niteliği taşımadığı için hukuk mahkemelerinde görülecek olan davaları açarken düzenlediği davanamede, hakemlerin dernek yönetimine yakınlıkları ile "söz dinleyen", "kontrol altına alınabilen" ve "diğerleri" şeklinde tasnif edildiği tespitlerine yer verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan davanamede, bazı şüpheliler hakkında "yasa dışı bahis", "kamu görevlisinin evrakta sahteciliği ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" ile "görevi kötüye kullanma ve güveni kötüye kullanma (zimmet)" suçlarına ilişkin soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında müşteki ile tanık ifadeleri ve açık kaynak çalışmalarında Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ve bazı MHK üyelerinin hakem ile gözlemcileri objektif ve gerekçeli bir neden göstermeksizin klasman dışı bıraktıkları, görev vermedikleri veya sistematik şekilde dışladıkları, bazı hakemlere ayrıcalıklı davranıldığı, puanlama ve atama süreçlerine müdahale edildiği davanamede kaydedildi.

Davanamede, 2022 ve 2024 yıllarında hazırlanan hakem ve gözlemci listelerinde usulsüz değişiklikler yapıldığı, Tahkim Kurulu kararlarıyla bazı işlemlerin bozulduğu, 2025 yılında Riva'da gerçekleştirilen kural sınavında sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale edildiğine dikkati çekilerek, bazı hakemlerin sınav sonuçlarının değiştirildiği iddialarına istinaden dosyada yer alan bilirkişi raporunda müştekinin girdiği sınav evrakında sahtecilik yapıldığının tespit edildiği aktarıldı.

Antalya'da açılan dosya İstanbul'daki soruşturmayla birleştirildi

Bu tespitler neticesinde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma dosyasının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyasıyla birleştirildiği belirtilen davanamede, dosyanın birleştirilmesinin ardından yapılan çalışmalarda, suçla bağlantılı olabileceği değerlendirilen 5 zanlıya yönelik ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla MHK'nin bulunduğu tüm adreslerde eş zamanlı operasyon yapıldığı kaydedildi.

Davanamede, MHK Başkanı Gündoğdu, TFFHGD İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFFHGD İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFFHGD İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif'in gözaltına alındığı anlatıldı.

Davanamede dernek tüzüğü ve ilgili kanun hükümlerine yer verildi

TFFHGD'nin tüzüğü ile Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu'nun ilgili hükümlerine yer verilen davanamede dernek tüzüğünde, futbol hakemliği müessesesinin geliştirilmesi ve Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği "zeki, çevik ve ahlaklı sporcuların" yetiştirilmesi doğrultusunda faaliyet yürütülmesinin amaçlandığı, ayrımcılık yapılarak insanlık onurunu zedelemenin de dernek üyeliğinden çıkarma cezasını gerektiren eylemler arasında olduğu ifade edildi.

Davanamede, Dernekler Kanunu'nun 30. maddesinde derneklerin tüzüklerinde gösterilen amaç ve çalışma konuları dışında faaliyette bulunamayacağına, Türk Medeni Kanunu'nun 89. maddesinde ise derneğin amacının kanuna veya ahlaka aykırı hale gelmesi durumunda mahkemece feshine karar verilebileceğine ve dava sırasında faaliyetten alıkoyma dahil gerekli bütün önlemlerin alınabileceğine ilişkin hüküm bulunduğuna işaret edildi.

Derneğin İstanbul Şube Başkanı Karadoruk'un cep telefonunda yapılan incelemelere de yer verilen davanamede, hakemlerin dernek başkanına yakınlıklarına göre "söz dinleyen", "kontrol altına alınabilen" ve "diğerleri" şeklinde tasnif edildiğinin tespit edildiğine dikkati çekilerek, bu hususa ilişkin çok sayıda yazışma ve dokümanın bulunduğu, maç görevlendirmeleri ile gözlemci listelerine alınacak veya listelerden çıkarılacak kişilerin İstanbul İl Hakem Kuruluyla söz konusu kriterler doğrultusunda belirlendiğinin, derneğin amacı dışında ve süreklilik arz edecek şekilde ahlaka aykırı olarak hareket ettiğinin tespit edildiği vurgulandı.

Bazı dernek üyelerinin benzer uygulamalara maruz kaldığına yer verilen davanamede, "objektif kriterler yerine mensubiyet ve sadakatin esas alındığının", "dernek başkanlığının futbol ve hakemlik camiası üzerinde bir güç unsuru olarak kullanılmaya çalışıldığının" değerlendirildiği ifade edildi.

Davanamede fesih kararı

Davanamenin "netice ve talep" bölümünde ise şunlar kaydedildi:

"Davalı Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneğinin amaçları dışında faaliyet gösterdiğinin Cumhuriyet Başsavcılığımızca tespit ve değerlendirmelerde bulunulduğu, soruşturma kapsamındaki söz konusu dernek başkanı ve üyesi olan şüphelilerin dernek faaliyeti adı altında eylemleri dernek tüzüğüne ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 89. maddesine muhalefet eden Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneğinin feshine, yargılama giderinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesi kamu adına talep ve dava olunur."

Söz konusu davaname, incelenmek üzere Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderildi.

Kaynak: AA