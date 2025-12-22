Haberler

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i Ziyaret Etti

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile esnafın sorunlarını görüşmek üzere bir araya geldi. Diyalog ve ortak akıl vurgusu yaptı.

(ANKARA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i ziyaret ederek, "Yapıcı diyalog ve ortak akılla esnafımız için çözüm üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Palandöken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'i ziyaret ederek başta basit usul mükelleflerimizin durumu olmak üzere esnaf ve sanatkarlarımızın öncelikli meselelerine ilişkin kapsamlı bir istişare gerçekleştirdik. Yapıcı diyalog ve ortak akılla esnafımız için çözüm üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
