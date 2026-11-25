(KONYA) - Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Genel Başkan Yardımcısı Fatih Erçelik, Kangal ve Soma Termik Santrallerinde yaşanan sorunlara ilişkin basın açıklaması yaptı. İşçilerin ücret ve kıdem tazminatı alacaklarının ödenmesi çağrısında bulunan Erçelik, "Bizim fonlarda paramız yok, yatlarımız katlarımız yok, tek varlığımız bu santrallerin çalışmasıdır. Burada tek çözüm kamulaştırmadır. Soma'ya benzer bir çözümü Kangal için de bekliyoruz. Özelleştirdiğiniz gibi pekala kamulaştırmayı da yapabilirsiniz. Santraller halkın malıdır, halktan aldıklarınızı geri verin" çağrısında bulundu.

TES-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Fatih Erçelik, sendika yöneticileri ve işçilerle birlikte, Kangal ve Soma Termik Santrallerinin sahibi şirketin merkezi Konya'da basın açıklaması yaptı. TÜRK-İŞ Konfederasyonu ve TES-İŞ'in, işçilerin mücadelelerinde yanlarında olduğunu belirten Erçelik, santrallerin özelleştirilmesinin ardından yaşanan sürece tepki gösterdi.

Soma ve Kangal Termik Santrallerinin özelleştirme öncesinde bulundukları kentlerin lokomotifi olduğunu, istihdam yarattığını ve üretim yaptığını aktaran Erçelik, "2013 yılında tam kapasite çalışırken özelleştirilen santraller, 2026 yılına gelindiğinde üretimin tamamen durduğu bir noktaya sürüklendi. Altın yumurtlayan tavukları özel sektörün kar hırsına teslim ettiler. Santralleri alan şirketler karları ceplerine indirdiler. Zamanında gerekli bakımları, yatırımları yapmadılar. Borçlarını ödemediler. Şimdi tüm borç yükünü ve zararları kamuya yıkıp gidiyorlar" diye konuştu.

Erçelik, santrallerde yaşananların bedelinin işçilere ödetildiğini kaydederek, işverene, "Şirketinizi her anlamda protesto ettirmeden üyelerimizin alacaklarının ödenmesiyle ilgili çıkın açıklama yapın, ödeme takvimini açıklayın" diye seslendi.

"ÜYELERİMİZ RIZASI ALINMADAN HAKSIZ, HUKUKSUZ ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARILDI"

Soma'da binlerce enerji işçisinin birikmiş maaş ve kıdem tazminatı alacaklarının ödenmediğini, iş akitlerinin feshedildiğini ifade eden Erçelik, şöyle konuştu:

"Soma Termik Santrali kamuya geçti, bundan sonraki sürecin takipçisiyiz. Bunların yüzünden Soma ekonomisi çöktü, santral işçileri, maden işçileri, kamyoncular, ulaşım esnafı, yerel esnafı da bitirdiler. Soma Termik Santrali kamuya geçti, bundan sonraki sürecin takipçisiyiz. Aynı şirket Kangal'da da aynı bahanelerle santrali durdurdu, iflasın eşiğine gelmiş durumda. Üyelerimiz rızası alınmadan haksız hukuksuz ücretsiz izne çıkarıldı. Bu hukuksuzluğu asla kabul etmiyoruz."

"ÖZELLEŞTİRDİĞİNİZ GİBİ PEKALA KAMULAŞTIRMAYI DA YAPABİLİRSİNİZ"

Kangal Termik Santrali için de kamulaştırma çağrısı yapan Erçelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na seslenerek, "Soma'ya benzer bir çözümü Kangal için de bekliyoruz. Özelleştirdiğiniz gibi pekala kamulaştırmayı da yapabilirsiniz. Termik Santral olmazsa, en kısa zamanda bir çözüm bulunmazsa Kangal biter" ifadelerini kullandı.

Ücretsiz izin uygulamasına son verilmesi çağrısında bulunan Erçelik, Soma'daki işçilerin birikmiş maaş ve kıdem tazminatı alacakları ile şirketin esnafa olan borçlarının ödenmesi gerektiğini vurguladı. Mücadelelerini yasal yollarla sürdüreceklerini belirten Erçelik, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Soma ve Kangal Termik Santrallerinde yıllarca alın teri döken, emeğiyle üretime katkı sağlayan arkadaşlarımız, bugün kış mevsiminin ortasında büyük bir mağduriyetle karşı karşıya bırakılmıştır. Hiç kimsenin emeğinin yok sayılmasına, alın terinin karşılıksız bırakılmasına sessiz kalmayacağız. İnanıyoruz ki bu mücadelenin sonunda haklı olan, emeğiyle var olan ve mücadelesini hukuk çerçevesinde sürdüren Termik Santral işçileri kazanacaktır. Üyelerimizin alın teri sahipsiz değildir, üyelerimizin geleceği sahipsiz değildir. Birlik beraberliğimizi koruduğumuz sürece mutlaka kazanacağız. Santraller halkın malıdır, halktan aldıklarınızı geri verin. Tüm Termik Santralleri kamulaştırın."

Kaynak: ANKA