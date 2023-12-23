Üye Girişi
Haberler

Tersanespor'a destek için hindi ödüllü okey turnuvası düzenlendi

Güncelleme:
Abone Ol

Zonguldak'ta amatör ligde mücadele eden Tersanespor futbol takımına katkı amacıyla geleneksel olarak düzenlenen hindi ödüllü okey turnuvasının 46'ncısı gerçekleştirildi. Turnuvada Ali Ekşi birinci olurken, ilk kez bir kadın katılımcı finale kaldı.

ZONGULDAK'ta, amatör ligde mücadele eden Tersanespor futbol takımına katkı amacıyla, gelenek olarak sürdürülen hindi ödüllü okey turnuvasının 46'ncısı gerçekleştirildi. Turnuvaya 35 yıldır katılan Ali Ekşi, ilk kez birinci olup, canlı hindiyi kazandı. Ayrıca, turnuvada ilk kez bir kadın katılımcı finale kaldı.

Kentte, amatör ligde mücadele eden Tersanespor'a gelir sağlamak amacıyla düzenlenen okey turnuvası, 46'ncı yılında da yapıldı. 130 kişinin kulübe bağış yapıp katıldığı turnuvanın son gününde final oyununda büyük çekişme yaşandı. Yaklaşık 1,5 saat süren oyun sonunda Ali Ekşi birinci ve Ayhan Hotan ikinci oldu. İlk kez bir kadın katılımcının finale kaldığı turnuvada Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nde görevli Doç. Dr. Gülden Ekmen üçüncü oldu, Dursun Bursa ise dördüncülüğe hak kazandı. Geçen yılın 2'ncisi bu yılın şampiyonu Ali Ekşi'ye canlı hindi verilirken, dereceye giren diğer finalistlere de kesilmiş hindi hediye edildi.

'HİNDİ KESİLMEYECEK'

Şampiyonaya 35 yıldır katıldığını ancak ilk kez birinci olduğunu ifade eden Ali Ekşi, "Şampiyon olduk. Tersanespor'a teşekkür ederim. Bir şanstı, turnuva güzeldi, arkadaşlar adına hepsine teşekkür ediyorum. Daha önce çok kez katıldım. Şampiyonluğum hiç yoktu. 2'nci ve 3'üncü oluyordum hep. İlk defa şampiyon oluyorum. Çok güzel bir şey. Hindi hiçbir şey değil, gaye burada 1'inci olmak. Hindiyi komşuma vereceğim, besler o. Kesilmeyecek. Aşağı yukarı 35 yıldır katılıyorum. Şampiyonluk çok güzel bir duygu. Oyunu oynamakla, bilmekle ilgisi yok. Tamamen şans. Güzel bir duygu" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Zonguldak Ali Ekşi Etkinlik Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 23 Aralık Cumartesi hangi sınav yapılacak? İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Hafta sonu İstanbul'da yağmur var mı, yağmur yağacak mı? Okulların kapanmasına kaç gün var? SAYAÇ 21 ARALIK | Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 23 Aralık'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Deprem Haberleri! Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu? Rektör Nevzat Şimşek kimdir? Fenerbahçe Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu? Rektör Fatma Kanca kimdir? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 23 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 23 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 23 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 23 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 23 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 23 Aralık 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 23 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32366 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 23 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 25 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 25 Aralık Pazartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? 23 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title