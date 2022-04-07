Teröristlerin korkulu rüyası kadın PÖH'ler görev için sürekli teyakkuzda - Haberler

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Teröristlerin korkulu rüyası kadın PÖH'ler görev için sürekli teyakkuzda

AA - Cüneyt Çelik - Güncel
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Kars'ta görevli kadın özel harekat polisleri (PÖH), aldıkları eğitimlerle her daim göreve hazır bekliyor.

Kars'ta görevli kadın özel harekat polisleri (PÖH), aldıkları eğitimlerle her daim göreve hazır bekliyor.

Mesleğe başlamadan aldıkları sıkı eğitim sonrası Kars'ın zorlu coğrafyasında görev alan kadın PÖH'ler, kentte terör olayları başta olmak üzere riskli operasyonlara katılıyor.

"Söz konusu vatansa gerisi teferruattır" anlayışıyla bir çok operasyona katılan PÖH ekipleri, halkın huzur ve güvenliği için görevlerini titizlikle yürütüyor.

Kent merkezinin yanı sıra kırsaldaki operasyonlara da katılan kadın polisler, erkek meslektaşlarıyla özellikle terör örgütlerinin korkulu rüyası oluyor.

Her göreve hazır olmak için sürekli teyakkuzda olan kadın PÖH'ler eğitimlerini de aksatmıyor.

Kentte karla kaplı atış sahasında uzun namlulu silahlarla atış ve keskin nişancı eğitimlerini sürdüren ve binalara yönelik operasyonların da tatbikatını yapan kadın özel harekat polisleri, bu eğitim ve tatbikatlar sayesinde her an göreve hazır bekliyor.

Teröristlerin korkulu rüyası kadın PÖH'ler görev için sürekli teyakkuzda

Teröristlerin korkulu rüyası kadın PÖH'ler görev için sürekli teyakkuzda

Teröristlerin korkulu rüyası kadın PÖH'ler görev için sürekli teyakkuzda

AA / Cüneyt Çelik - Güncel

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